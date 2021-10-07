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NFT nedir, nasıl yapılır?

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NFT nedir, nasıl yapılır

NFT nedir sorusu, son günlerde giderek artmakta olan token piyasasında öne çıkmaya devam ediyor. NFT, kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen Non-Fungible Tokens, yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyorlar. Peki, NFT nedir, nasıl yapılır?

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Değiştirilemez Tokenler (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokeni olabilir. Bu tokenler, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemez çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.

NFT NASIL YAPILIYOR, OLUŞTURULUYOR?

Değiştirilemez tokenler rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genellikle Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturuluyorlar. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirteç standartlarını yayınladılar.

Değiştirilemez Tokenlerin başlıca üç özelliği vardır.

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  • Bölünemez
  • Yıkılmaz
  • Doğrulanabilir

Değiştirilemez Tokenler, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.

NFT tokenler, yakın zamanda oluşturulan pek çok platform aracılığıyla oluşturulabiliyor.

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