Netmarble EMEA’nın oyun geliştirme maratonu etkinliği başlıyor

Netmarble EMEA ve Yıldız Teknik Üniversitesi DOGDOK tarafından, enerji destekçisi Red Bull işbirliğiyle düzenlenen Hyper Jam 2020, amatör ve profesyonel oyun geliştiricileri, ekiplerini kurarak hyper-casual türünde kendi oyunlarını kodlayacağı 48 saatlik bir maratona çağırıyor. Netmarble EMEA İstanbul ofisinde gerçekleşecek etkinlik 21 Şubat Cuma günü saat 19.00’da başlayıp 23 Şubat Pazar günü 19.00’a kadar sürecek.

Ekibini kur, oyununu geliştir

Hyper Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Ardından verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir hyper-casual oyun geliştirmeye çalışacak. Hyper-casual oyunlar hızlıca başlatılıp kolayca oynanabilen, basit bir oyun mekanizmasına sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Cuma günü saat 19.00’da başlayacak oyun geliştirme süreci, Pazar günü saat 19.00’da sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara ve Netmarble’ın profesyonel mentorlarına sunacak.

Hyper Jam yeni oyun geliştiricileri keşfediyor

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl farklı illerde düzenleyip 2020’de devam ettirdiğimiz Hyper Jam etkinlikleri Türkiye’nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Netmarble EMEA olarak amacımız; oyun geliştiricilerinin yanında yer alarak, global bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak, onların hem yerel hem de global pazarda başarı ihtimallerini yükseltmektir” dedi.