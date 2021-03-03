Netflix çöktü mü, neden açılmıyor? Netflix’te NSES-500 hatası

Netflix kullanıcıları NSES-500 hatası ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Netflix’e ulaşım sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden NSES-500 hatası ile karşılaştıklarına dair yorumlarda bulundular. Sorun İngiltere genelinde de yaşanıyor.

NSES-500 HATA KODU NEDİR?

Netflix Hata Kodu NSES-500 hata kodu ile ilgili şu açıklama bulunuyor: Bu hata kodunu alıyorsanız bu durum genellikle tarayıcınızda saklanan bilgilerin yenilenmesi gerektiği anlamına gelir. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Adres çubuğunun yanındaki yeniden yükle simgesini kullanarak sayfayı yenileyin.

Netflix'i tekrar deneyin.

Bundan sonra yapılması gerekenler

Bu hatayı araştırıyoruz. Araştırmamıza yardımcı olmak için lütfen Netflix Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.