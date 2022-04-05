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Netflix üyelik ücreti ne kadar? 2022 Netflix üyelik fiyatları

#Netflix Üyelik Ücreti#Netflix#Netflix Üyelik
Netflix üyelik ücreti ne kadar 2022 Netflix üyelik fiyatları

Netflix üyelik ücreti yoğun ilgi görüyor. Netflix’e üye olmak isteyenler farklı paket seçeneklerinden birini seçerek ödemelerini planlayabiliyorlar. 2022 üyelik ücretleri ile ilgili açıklama yapıldı ve fiyatların değiştiği duyuruldu. Peki, Netflix üyelik ücreti ne kadar?

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Netflix üyelik fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı. Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyebiliyorsunuz. Yeni fiyat güncellemesi ile Netflix temel paketinin ücreti aylık 26,99 TL'den 37,99 TL'ye çıkarıldı.

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyebilirsiniz. Aylık plan ücretleri 37,99 TL ile 77,99 TL arasında değişmektedir.

Temel paket aylık 26,99 TL'den 37,99 TL'ye, standart paket 40,99 TL'den 57,99 TL'ye, özel paket ise 54,99 TL'den 77,99 TL'ye çıkarıldı.

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#Netflix Üyelik Ücreti#Netflix#Netflix Üyelik

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