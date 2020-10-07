Netflix kullanıcılarını mutlu eden haber… O özelliği kapatmayı test ediyor…

Pandemi dönemiyle birlikte popülerliğini ikiye katlayan Netflix, dizi ve film izlemek için en çok tercih edilen platformlardan biri haline geldi. Bazı özellikleri var ki, kullanıcıların pek de hoşuna gitmiyor. Bunlardan biri olan ‘Hala izliyor musunuz?’ özelliğini kapatmayı test etmeye başladı.

Her geçen gün abone sayısı artan platform bu özelliği ekran başında uyuklayan izleyiciler için yapmış olsa da kullanıcılar pek hoşnut olmuyor. Sevdiğiniz dizinin en heyecanlı yerinde birden önünüze çıkar ‘hala izliyor musunuz?’ yazısı dikkati dağıtma ve içerikten kopmaya sebep olabiliyor.

En beğenilen özelliklerinden biri olan kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayan takip sistemini destekleyen bu uygulamayı kaldırma testleri bölgesel olarak denenmeye başladı. Bulunduğunuz bölgede desteklenene kadar siz de bu özelliği kapatabilirsiniz. Sonraki bölümü otomatik olarak oynat özelliğini kapatarak ‘hala izliyor musunuz?’ ibaresini görmeyi engellemeniz mümkün. Ancak bu şekilde de bölümler arasındaki geçişi her seferinde kendiniz yapmalısınız. Bu durum daha da sinir bozucu olabilir. Siz en iyisi test aşamalarının sona ermesini bekleyin.