Netflix indir - Netflix nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm film dizi izleme uygulaması

Netflix dünyada film izlemek için kullanılan uygulamalardan bir tanesidir. Netflix 1997 yılında kurulmuş olan bir uygulamadır. Netflix Türkiye başta olmak üzere milyonlarca kullanıcısı bulunan bir film izleme uygulamasıdır.

Netflix Nedir ve Ne İşe Yarar?

Netflix merkezi Kaliforniya'da bulunan bir film izleme uygulamasıdır. Netflix belirli bir ücret karşılığında online olarak film, dizi ve belgesel seyredebileceğiniz bir uygulamadır. Hem güvenilir hem de ekonomik fiyatlar ile dünyadaki en güzel filmleri seyredebileceğiniz bir uygulamadır. Netflix ülkelere de özel içerikler üreten bir uygulamadır.

Netflix Nasıl İndirilir?

Netflix uygulamasını hem İOS üzerinden hem de Android üzerinden indirebilirsiniz. Öncelikle android üzerinden indirmek için google play store uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Google play store'a giriş yaptıktan sonra arama kısmına Netflix yazıyoruz. Ardından burada çıkan "yükle" seçeneğine tıklayarak Netflix uygulamasını indirebilirsiniz. IOS için bu uygulamayı da indirmeniz için app store'a giriş sağlamanız gerekiyor. App store'da arama kısmına yine Netflix yazıyoruz. Ardından çıkan seçenekte "İndir" seçeneğine tıklayarak hızlı bir şekilde Netflix uygulamasını indirebilirsiniz.

Netflix IOS App Store İndirme Linki

Netflixin IOS üzerinden hızlı bir şekilde indirmek için girmeniz gereken link şu şekildedir;

"https://apps.apple.com/tr/app/netflix/id363590051?l=tr"

NETFLİX IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Netflix Android Google Play İndirme Linki

Netflix'in Android üzerinden de indirmeniz mümkündür. Android üzerinden indirme linki şu şekildedir;

"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.mediaclient&hl=tr&gl=US"

NETFLİX ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Netflix Nasıl Yüklenir?

Netflix yüklemek için hem android hem de ios platformunu kullanabilirsiniz. Netflix google play ve ios platformuna girerek burada arama kısmına Netflix yazarak Netlix uygulamasını indirebilirsiniz. Netflix uygulamasını bu şekilde hem tabletinize hem de akıllı telefonlarınıza yükleyebilirsiniz.

Netflix Nasıl Kullanılır?

Netflix kullanmak için öncelikle bir üyelik satın almanız gerekmektedir. Üyelik satın aldıktan sonra netflixi kullanabilirsiniz. Netflix'te birçok kategori bulunmaktadır. İster film kategorisine isterseniz de dizi ya da belgesel kategorisine girerek burada ki videoları izleyebilirsiniz. Kategorilerde ki sevmediğiniz ya da izlemenizi istemediğiniz film ya da dizi varsa burada bulunan görmek istemiyorum seçeneğine tıklayarak daha önerilenlerde bu tarz videoların ve dizilerin çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Netflix'te size özel deneyimler de yer almaktadır. İzlemiş olduğunuz filmlere göre burada yer alan yapay zeka seveceğiniz filmleri ve dizileri önermektedir. Bu şekilde yeni dizi ve filmleri keşfedebilirsiniz.

Netflix'in Özellikleri Nelerdir? Netflix İncelemesi

Dünya'nın en iyi internet televizyonu uygulaması olan Netflix'in birçok özelliği vardır. Netflix 2016 yılında ülkemizde Türkçe olarak içerik vermeye başlamış ve oldukça popüler olmuş bir uygulamasıdır. Netflix'in başlıca özellikleri şu şekildedir;

- Hem internetli hem de internetsiz bir şekilde izlenebilmektedir.

- Türkçe altyazı, İngilizce altyazı, Türkçe dublaj ve orijinal seçenekleri bulunarak istediğiniz filmi istediğiniz formatta izleyebilirsiniz.

- Tamamen güvenilir bir uygulamadır. Virüs koruma aktiftir.

- İçerisinde yer alan yapay zeka sayesinde sizlere özel olarak film ve dizi önerileri yapılmaktadır.

- Yüksek kaliteli izleme seçenekleri satın aldığınız pakete göre sunulmaktadır.

- İzlediğiniz filmi istediğiniz saniyede durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirsiniz.

Netflix Nasıl Silinir?

Netflixi silmek de çok kolaydır. Netflix uygulamasının üzerine basılı tutarak çıkan kaldır seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde Netflix uygulamasını silebiliriz. Dilerseniz uygulama indirme marketine de girerek doğrudan kaldırabilirsiniz.