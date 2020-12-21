Netflix çöktü mü? Netflix neden açılmıyor?

Netflix çöktü mü sorusu için pek çok kullanıcının araştırmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan erişim sorunları dolayısıyla Netflix neden açılmıyor ve çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başlayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Netflix neden açılmıyor ve çöktü mü? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

NETFLİX ÇÖKTÜ MÜ?

Siyah ekran ve giriş yapmayı tekrar deneyin gibi sorunlar yaşanan Netflix'teki problem hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacak.