Netaş'tan 100 çocuğa online STEM eğitimi

Next Coders projesiyle gerek çalışanlarının çocuklarına gerekse talep eden devlet okullarına gönüllü mühendisleriyle giderek STEM eğitimleri veren Netaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel 100 çocuğa STEM, tasarım ve kodlama online eğitim paketi hediye etti.

“Dijital çağın ihtiyaçları paralelinde sorgulayan, analitik bakabilen, problem çözme kabiliyeti yüksek nesiller yetiştirmek istiyoruz” diyen Netaş Marka ve Kurumsal İletişim Başkanı Buket Okumuş, “Çocuklarımız bizim yarınlarımız ve onlara yaptığımız her yatırım ülkemizin geleceği için çok önemli. Yarınlarımız ise teknoloji ile şekilleniyor. Biz de Netaş olarak çocuklarımızı bu geleceğe hazırlamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Next Coders programımızı genişleterek, gönüllülerimizle daha fazla okula giderek, STEM alanında çocuklarımızı uluslararası alanlarda destekleyerek; analitik yönü güçlü, çözüm geliştirebilen, hayallerini teknoloji ile gerçeğe dönüştürebileceğini bilen yeni nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu vizyonla da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel olarak 100 çocuğumuza STEM, tasarım ve kodlama online eğitim paketi hediye ettik. Bu eğitim paketlerini hem desteklediğimiz devlet okullarındaki hem de sosyal medyada düzenlediğimiz yarışma sonucunda seçilen teknolojiye meraklı çocuklarımıza iletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede evlere kapandığımız bu zor süreçte çocuklarımızın eğitimlerine dijital yetkinliklerini geliştirerek devam etmesini amaçlıyoruz” dedi.