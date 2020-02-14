Netaş, siber güvenlik alanında yüzde 20 büyüdü

Enerji, havayolu, perakende ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketlere SOC ve NOC hizmetleri sunan Netaş, her geçen gün daha kritik hale gelen siber güvenlik alanına odaklandı. Siber güvenlik ile ilgili tüm ürün ve kanalları Yönetilen Hizmetler çatısı altında tek elde toplayan Netaş son dört ayda hizmet verdiği şirket sayısını yüzde 20 artırdı.

Bütünleşik risk yönetimini tek çatıda sunuyoruz



Netaş Kurumsal Pazarlar Genel Müdürü Selda Parın; “IDC rakamlarına göre, 2022 yılına kadar dünya ekonomisinin en az yüzde 60’ının dijitalleşmesi bekleniyor. Dijitalleşme arttıkça siber güvenliğin önemi ve farkındalık da artıyor. Siber güvenlik alanında hizmet sunan Netaş’ı pazardaki bu potansiyele hazırlayacak adımı attık ve tüm risk yönetimini tek elden sunacak bir yapıya kavuşturduk.” dedi.

Siber istihbarat ve Kırmızı Takım



Netaş, Siber İstihbarat ve Kırmızı Takım ile şirketlere özel siber güvenlik hizmeti sunuyor. Hem global hem yerli birçok kaynaktan beslenen Netaş Siber İstihbarat Servisi, kurum ve kuruluşlara karşı bir atak kampanyası olup olmadığını analiz ediyor. SOC ise söz konusu analizlerden şirkete özel risk haritası çıkarıp, aksiyon planı belirliyor. Kırmızı Takım bakış açısıyla ise Netaş, şirketlerin sistemlerini olası atak senaryolara göre dışardan test ediyor.

Siber güvenlikte yerli ArGe çözümleri



Netaş’ın NOVA kapsamında sunduğu V-Spy çözümü ile VoIP’e özel sızma testleri otomatik olarak uygulanarak sistemin zafiyetleri tespit ediliyor. Tamamlayıcı bir sistemin parçası olan NOVA V-Gate, VoIP sistemleri için bir güvenlik duvarı (firewall) niteliğinde. VoIP’e özel atak tespitlerini yaparak otomatik olarak bu saldırıları önleyebiliyor.

NOVA FMS, büyük veri analitiği kullanarak, VoIP çağrı trafiğini makine öğrenmesi ile modelleyerek anlık verileri model ile karşılaştırıp, işletim sırasındaki anomali durumlarını NOVA V-Gate güvenlik duvarına alarm olarak iletiyor. NOVA S/COM ise güvenli çok kişili görüntülü veya sesli iletişim, dosya paylaşımı, ekran paylaşımını mümkün kılıyor.