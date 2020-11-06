Netaş, satış gelirini 1.1 milyar TL’nin üzerine çıkardı

Netaş, 2020 yılının dokuz aylık sonuçlarını açıkladı. Buna göre Netaş, ZTE ile birlikte özellikle telekom pazarındaki büyümesinin de etkisiyle satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 1.119 milyon TL’ye, FAVÖK marjını yüzde 3,9’a, kârını ise 43,1 milyon TL’ye yükseltti.

Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Dünyayı saran pandemi ve piyasalardaki çalkantılara rağmen üçüncü çeyrekte de operasyonel verimliliğimizi arttırdık, dikeylerde derinleşerek istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Yerlileştirmenin yanı sıra, IPTV gibi ileri telekom teknolojilerine odaklandık.” şeklinde konuştu.

Büyümede, telekom sektöründe üstlendikleri internet erişim ürünleri ve internet altyapı projelerinin etkisinin olduğuna da işaret eden Altay, şöyle devam etti:

“2019 yılında ana hissedarımız ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri ile başladığımız yerlileştirme çalışmalarımıza 2020 yılında VDSL Modem, Fiber Modem (Home Gateway) ile devam ettik. Bir operatörümüz ile sabit çekirdek şebeke modernizasyon projesini hayata geçirdik. Yine mobil abonelere sunulan dijital servislerin testlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Son dönemde ise, ZTE ile birlikte yerlileştirme faaliyetlerimizin yanı sıra, yeni nesil IPTV platformu gibi ileri teknolojilere odaklanarak, telekom pazarında etkinliğimizi daha da artırmayı hedefledik.”

Yurtdışı satışlarını geçen yıla göre yüzde 10 artıran Netaş’ın özellikle Cezayir, Kazakistan ve Katar pazarına odaklandığına işaret eden Altay, “Üçüncü çeyrekte de uluslararası pazarlarda ZTE ile telekom altyapısı üzerine projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Kazakistan’ın dijital dönüşümü çerçevesinde ZTE ile birlikte yeni projeler kazandık. Cezayir ve KKTC’de aldığımız projelerimizin kuruluşlarında da tamamlama sürecine geçtik. Bu pazarlarda kendi ArGe’mizde geliştirdiğimiz akıllı etkinlik platformumuz Eventizer’ın ihracatında büyüme kaydettik. Öte yandan, NetRD şirketimizdeki 400 mühendisimizle, Kuzey Amerika’ya telekomünikasyon yazılımları ihraç etmeye de devam ettik” dedi.