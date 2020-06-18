Nesnelerin İnterneti platformlu NOVA tanıtıldı

Yıllardır denenen ancak pandemi dönemiyle hızlanan ve yaygınlaşan evden çalışma modeli hem çalışanlar hem de işverenler için hala birçok bilinmezi barındırıyor. Bir kısım çalışanlar ofislerine dönmüş olsa da eski çalışma düzenimizin değişeceği kesin. Dijital işyeri platformu Velocity, dijital imza uygulaması Sign&Go ve siber güvenlik çözümü PassGate gibi ürünleriyle geleceğin ofisleri için teknoloji geliştiren PEAKUP, bu kez de IoT platformu NOVA’yı hayata geçirdi ve tüm bu ürünleri de aynı platform altına entegre etti.



Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında PEAKUP COO’su Kadircan Toprakçı ve Head of Labs Emrah Uslu tarafından tanıtımı yapılan NOVA, teması minimize ederek ofisleri daha güvenli bir ortama dönüştürüyor, verimliliği ve tasarrufu artırıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, NOVA’nın mucidi olan ekibiyle gurur duyduğunu, şimdiki hedeflerinin yerli ve milli bu teknolojiyi dünyaya ihraç etmek olduğunu belirtti. İngiltere ofislerinin yakın zamanda büyük bir anlaşmaya imza atabileceği haberini verdi.

NOVA, ofise girişten itibaren yönetimi ele alıyor. En büyük faydası mekanlardaki fiziksel teması azaltması. Herkesin dokunduğu kapı koluna, klima için kumandaya ya da aydınlatma için düğmeye dokunmak gerekmeyecek. Parmak iziyle kapı açma dönemi de NOVA ile son buluyor. Tüm bunlar cep telefonu ya da bilgisayar ekranından tek tuşla yapılabilecek. Ateş ölçümü de temassız olarak yapılacak ve riskli kişinin girişine izin verilmeyecek. Ya da gün içinde ofiste ateşi yükselen bir kişi mekan içindeki ısı algılayıcılar sayesinde tespit edilebilecek ve ofisin hangi bölgelerinde dolaştığı, kimlere temas ettiği sistem üzerinden bulunarak, uyarı ve yönlendirme sistemleri devreye girecek.

Ofis çalışanlarının sağlığı ve motivasyonu için ortamdaki hava yoğunluğu kalitesi ve ısı değerleri önemli birer etken. NOVA, havadaki tüm değişimleri analiz ederek herhangi bir olumsuz durumda sisteme bildirimler gönderiyor. Geleneksel havalandırma sistemlerinin ortamın sıcaklığını ölçüp, otomatik açılıp kapanması dışında bir fonksiyonu bulunmuyor. NOVA, bunlara ek olarak, yeterli aydınlatmanın olması, karbondioksit ve benzeri gazların ortamdaki yoğunluğu, hava akışı gibi koşullara göre ortamı izleyerek, en uygun koşullara getirilmesi için otomatik bir sistem yönetimi sunuyor. Sistem açma-kapama kararlarını tanımlanabilecek şartlara göre kendi verebiliyor. Metrekareye düşen insan sayısını tespit ederek, kalabalığın yoğunlaştığı bölgeyi uyarıyor. Risk durumunda tüm ofisin kapatılması yerine yalnızca belli kişilerin karantinaya alınmasında belirleyici rol oynuyor. Riskli kişinin temas ettiği kişileri analiz ederek rapor halinde sunan Nova, takibin en güvenli ve ileri hali.



Dijitalde süren toplantılar Microsoft Teams’in çalışanlara sunduğu fonksiyonlar sayesinde daha verimli hale gelirken, daha kısa da sürüyor. Fiziksel olarak gün içinde üçten fazla toplantı yapmak mümkün olmazken, bu sayı online’da 3 katına çıkabiliyor. Teams’te toplam günlük online yapılan toplantı dakikası 16 Mart Pazartesi günü 900 milyon iken 29 Nisan Çarşamba günü 4.1 milyar dakikaya ulaştı. Kullanıcı sayısı ise aynı zaman dilimlerinde 44 milyondan 75 milyona yükseldi. Tüm bu değişim fiziki toplantı odalarında da hem verimlilik hem de güvenlik başlıklarında ciddi beklentileri beraberinde getiriyor. NOVA, toplantı odalarına yerleştirilen cihazlar sayesinde, tıpkı ofis genelinde olduğu gibi hava kalitesi, insan yoğunluğu ve zaman kullanımı ölçüyor ve odaların rezervasyonunu sosyal mesafe kurallarına göre düzenliyor. Toplantı odalarına risk oluşturacak yoğunlukta kişi girmesi NOVA tarafından denetlenirken, mobil uygulama aracılığıyla toplantı notlarına ve toplantının performansına ilişkin çeşitli istatistiklere ulaşmak mümkün hale geliyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle çoğu kurumun evden çalışmaya geçmesiyle dijital iş yeri platformlarına olan talebin 3 günde %70 arttığını dile getiren Toprakçı, “Dışarıdan çalışan bir kişinin işverene sağladığı tasarruf yıllık, otalama 11 bin dolar civarında. Pandemi sürecini dijitalleşme ile paralel yürütmek isteyen işletmelerin, PEAKUP tarafından verilen değişim yönetimi hizmetine olan ilgisi aylık bazda 15 kata kadar yükseldi. Bu demek oluyor ki, ülkemiz dünya trendine paralel bir değişim gösteriyor ve teknolojiyle aramız en az diğer gelişmiş ülkeler kadar iyi durumda” yorumunu yaptı.