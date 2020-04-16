Nesnelerin İnterneti hayatımızı baştan sona değiştiriyor

Geçtiğimiz dönemde güvenlik sistemleri ister özel konutlarda ister ticari mülklerde olsun pasif video kayıtları için genellikle düşük çözünürlüklü kameralar kullanıyordu. Artık akıllı güvenlik sistemleriyle sürekli video akışlarını yakalamak, depolamak ve analiz etmek mümkün.

Yüksek çözünürlüklü kameralar tarafından yakalanan 4K videoların yanı sıra, bu sistemler şekil tanıma ve hareket algılamayı gerçekleştirmek için makine öğrenme yazılımı ile bir analiz arayüz katmanı da kullanıyor. Özellikle toplu taşıma sunan kurum ve işletmeler ile mekan yöneticileri için toplanan bu gerçek zamanlı bilgiler, cihaz düzeyinde sağlam depolama ve bilgi işlem sayesinde kamu güvenliğinde anlamlı bir rol de üstleniyor.

Endüstriyel ve Arama Kurtarma Operasyonları İçin Dronelar



Özel durumlarda ortaya çıkan arama ve kurtarma operasyonlarını, insan görev gücüne büyük ölçüde bağlı görevler olarak görme eğilimindeyiz. Kurtarma operasyonunu yapan kahramanların yükünün bir kısmını almak için bu konuya IoT teknolojileri dahil edildi. Bugün, dronelar arama kurtarma görevlerinde kamu yararına hizmet ediyor. Bu makineler, arama ve kurtarma ekiplerinin kazazedeleri daha hızlı bulmasına, mağdurların durumunu değerlendirmesine ve kurtarma görevleri için doğru yolu haritalamasına yardımcı oluyor. Ancak tahmin edileceği üzere tehlikeli dağ kurtarma çalışmalarında, başarılı drone operasyonları yüksek performans ve yüksek kapasiteli veri depolama gerektiriyor.

Akıllı Saatler, Spor Takip Cihazları ve Diğer Giyilebilir Ürünler



Yeni kişisel cihazların büyük bir hızla üretilmesi sayesinde, giyilebilir pazar da aynı hızla gelişiyor. Araştırma sonuçlarına göre, bu küresel gelişmenin önümüzdeki yıllarda satılan tüm giyilebilir cihazların yarısından fazlasını oluşturması beklenen akıllı saatlerden kaynaklandığını gösteriyor.

Tüketiciler, özellikle hassas sağlık detayları olmak üzere verilerini izlemek, yönetmek ve güvence altına almak için akıllı telefonları ve akıllı saatler arasında kesintisiz bağlantı ve etkileşim tercih ediyor. Aynı zamanda, endüstri analistleri, büyük olasılıkla algılanan özellik eksikliğinden ve mevcut akıllı telefonlarla senkronize edilememesinden dolayı, spor takip cihazları için azalan bir satış grafiği tahmininde bulunuyor.

Ancak, teknolojik yenilik sadece kol bileklerimize gelmeyecek. Kulaklıklar yeni bir alt kategori olarak bu dünyaya merhaba diyor. Bu; sesle etkinleştirilen, kablosuz teknolojilerle bağlı kulaklıklar giyilebilir ürünler pazarındaki dinamikleri değiştirebilir gibi görünüyor. Daha fazla kulaklık üreticisinin kulaklık jakını bırakması ve kablosuz teknolojileri tercih etmesiyle birlikte bu tür cihazların gelecekte ortak bir paydada buluşması da söz konusu olacak gibi görünüyor. Bu taşınabilir ürünleri öne çıkartan başka bir özellik ise kan basıncını ve kalp atış hızını izleyip tıbbi cihazlara göndermenin yanı sıra acil bir durum sırasında ambulans görevlilerini uyarması olarak öne çıkıyor.

Tarladan Sofraya IoT Kullanımı



IoT’nin tarımla buluşmamış olması elbette düşünülemezdi. Son olarak, bugünün çiftçilerinin IoT'nin operasyonlarını düzene sokma gücünü nasıl kullandığına da değineceğiz. IoT teknolojileri serbest menzilli çiftlik hayvanlarının kullanımında yaygın bir şekilde benimseniyor. Bu da bağlantılı teknolojinin hayvanları açık otlaklarda otlarken takip edilebilmesini sağlıyor.

Öte yandan sulama sistemlerine yerleştirilen akıllı sensörler, belirli bir ürün için toprakta doğru nem seviyesini oluşturarak su tüketimini azaltılmasını sağlıyor. Ayrıca bu teknolojiler gübreleme sırasında nem ve sıcaklık gibi faktörleri izlemek için de kullanılıyor.

Yine IoT teknolojileri sayesinde çiftçiler ekipmanlarını takip edebiliyor, her bir öğenin nerede olduğunu haritalayıp performansını izleyebiliyor ve tahmini bakımını yapabiliyor. Geleneksel çiftliklerin dışında, şarap üreticileri, üzümlerdeki üzüm sağlığı ve şeker seviyelerini anlamak için de IoT teknolojilerini kullanıyor.