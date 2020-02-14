Nesnelerin interneti günlük yaşamı kolaylaştırıyor

Ağa bağlı otonom mobiliteden akıllı evlere kadar, üretimdeki hassas yapay zeka robotlar ve güçlü bilgisayarlar: 19-20 Şubat tarihlerinde Bosch ConnectedWorld 2020’de Bosch, nesnelerin internetinin daha bugünden neleri mümkün kıldığını ve gelecekte yolda, evde ve işte hangi çözümlerin günlük yaşamı kolaylaştıracağını sergileyecek.

Hareket halinde: bugünün ve yarının mobilitesine ilişkin çözümler



Artan elektrifikasyon, otomasyon ve bağlanabilirlik, araçların elektronik mimarisine olan talepleri daha da artırıyor. Geleceğin araçları için önemli olan noktalardan bir tanesi, yeni yüksek performanslı araç kontrol üniteleridir. Bosch araç bilgisayarları, 2020 yılının başından itibaren araçlarda bilgisayar gücünü 1.000 kat artıracak. Şirket daha şimdiden otonom sürüş, güç aktarım mekanizması ve bilgilendirici eğlence sistemleri ile sürücü destek sistemlerinin birleştirilmesi için bu türden bilgisayarlar üretiyor.

Tam güç - elektromobilite servisleri, Bosch’un Battery in the Cloud servisi, elektrikli otomobillerde bataryaların ömrünü uzatıyor. Akıllı yazılım işlevleri, araçtan ve çevresinden alınan gerçek zamanlı verilere dayanarak bataryanın durumunu analiz ediyor. Yüksek hızda şarj etme gibi batarya üzerinde oluşan stres faktörlerini algılar. Toplanan verilere dayanarak yazılım, bataryanın daha az aşınması ve yıpranması anlamına gelerek optimize edilmiş yeniden şarj etme süreçleri gibi hücre yaşlanmasına karşı tedbirleri hesaplar. Bosch’un entegre yeniden şarj etme ve navigasyon çözümü Convenience Charging, kesin mesafe tahmini, yeniden şarj etme duraklarını da içeren güzergah planlama ve kolay yeniden şarj etme ve ödeme imkanı sağlar.

Uzak mesafeler için e-mobilite - yakıt hücresi sistemi Mobil yakıt hücreleri uzun mesafeler, kısa yakıt dolum süreleri ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen hidrojen ile emisyonsuz araç operasyonu sağlıyor. Ayrıca, tüm temel yakıt hücresi sistemi bileşenlerini üretime hazır aşamaya gelecek şekilde geliştiriyor.

Hayat kurtaran ağa bağlı ürünler - Help Connect: Evde olmasına, bisiklete binmesine, spor yapmasına, bir otomobilde veya motosiklette olmasına bakılmaksızın, kaza geçiren bir kişi hızlı bir şekilde yardıma ihtiyaç duyar. Bu ve diğer acil durumlar için Bosch, Help Connect adı altında bir yardım meleği sunuyor. Bir akıllı telefon uygulaması olarak mevcut olan bu bağlanabilirlik çözümü, hayat kurtaran bilgileri Bosch servis merkezleri aracılığıyla acil servislerine iletiyor. Çözüm, akıllı telefon sensörleri veya aracın destek sistemleri aracılığıyla kazaların otomatik olarak algılanmasını gerekli kılıyor. Bu amaç doğrultusunda, MSC motosiklet denge kontrol sisteminde yer alan hızlanma sensörlerine bir akıllı çarpışma algoritması ekledi. Sensörler bir kazayı algıladığında, uygulamaya çarpışmayı bildiriyor ve böylece uygulama da hızlı bir şekilde kurtarma sürecini devreye alıyor. Kayıt yapıldığında, hayat kurtaran çözüm otomatik olarak ağa bağlı cihazlarda veya bir butona basılarak istenildiği zaman, istenildiği yerde etkinleştirilebiliyor.

Gelişim aşamasında: bugünün ve yarının fabrikasına yönelik çözümler



Sanayi 4.0’a yönelik Nexeed Endüstriyel Uygulama Sistemi, tüm üretim ve lojistik süreç verilerini standart bir formatta sunuyor ve optimizasyon potansiyellerini gösteriyor. Nexeed Track ve Trace de lojistiği optimize edebiliyor: sensörlere ve ağ geçitlerine düzenli olarak lokasyon ve durum ile ilgili bilgileri buluta gönderme talimatı verilerek yükleri ve yük taşıyıcı araçları takip ediyor ve izliyor. Bu, lojistik uzmanlarının ve planlamacılarının paletlerinin veya üretim materyallerinin ne zaman nerede olduğunu ve varış yerine zamanında ulaşıp ulaşmayacağını bilmesi anlamına geliyor.

Endüstriyel üretimde, bir makine arızalandığında tüm operasyon durabilir. Doğru yedek parçaya hızlı bir şekilde erişilmesi, hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlar. Görsel nesne tanıma bu konuda yardımcı olabilir. Kullanıcı, akıllı telefonu ile arızalı parçanın bir fotoğrafını çeker ve uygulama, doğru yedek parçanın hızlı bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olur. Bu sürecin temelinde, çok sayıda resim verisiyle eğitilen bir nöral ağ bulunmaktadır. Sürecin tüm adımlarını kapsayacak şekilde de bu sistemi geliştirildi: yedek parçanın bir görüntünün kaydedilmesi, ağın görüntü verileriyle eğitilmesine yönelik algoritma, uygulama ve süreç içerisinde yer alan diğer her şey.

Geleceğin fabrikalarında, akıllı endüstriyel robotlar üretimde önemli bir rol oynayacak. AMIRA araştırma projesi, robotlara yüksek beceri ve hassasiyet gerektiren zorlu görevlerin nasıl yapılacağını öğretmek için makine öğrenimi ve yapay zeka yöntemleri kullanıyor.

Yakında: binalara ve altyapılara yönelik çözümler



Teknoloji için amaçlanan kullanımlardan bir tanesi şehirlerde, fabrikalarda, veri merkezlerinde ve elektrikli araç şarj noktalarında küçük, dağıtılmış güç istasyonlarıdır. Yakıt hücresi Ceres Power’a 90 milyon Euro yatırım yapıldı.

Bir ofis binası, sahip olduğu alanın mümkün olan en iyi kullanımını nasıl sağlayabilir? Binanın belirli bir kısmında iklimlendirme ne zaman çalıştırılmalıdır? Takılı tüm aydınlatma teçhizatları çalışıyor mu? Bir binadan elde edilen doluluk veya hava kalitesi gibi verilere dayanarak sensör ve bulut tabanlı Ağa Bağlı Bina Servisleri, verimli bir bina yönetimini destekliyor. Kullanıcılar, verimliliği artırarak ve enerji tüketimini azaltarak oda sıcaklığını ve aydınlatmasını talebe göre ayarlayabiliyor. Ayrıca, asansörlerin durumuna ilişkin gerçek zamanlı veriler, bakım ve tamirleri planlamayı ve hatta önceden kestirmeyi kolaylaştırıyor ve böylece plansız çalışmama sürelerinin önüne geçiliyor.

Bosch’un ve üçüncü şahıs şirketlerin ev aletlerine ilişkin tüm konuları kapsayan açık IoT platformu Home Connect, mutfak ve çamaşır odasından evin geri kalan tüm kısımlarına kadar kullanılıyor. 2020 yılının ortasından itibaren yeni Home Connect Plus uygulaması, üreticiye bakılmaksızın aydınlatma, panjur, ısıtma, eğlence ve bahçe ekipmanları dahil olmak üzere kullanıcıların akıllı evin diğer alanlarında çalışmasını sağlıyor.

Yapay zeka sayesinde bazı cihazlar, artık önceki kızartma veya pişirme deneyimlerinden öğrenebiliyor. Evdeki kişiler fırını ne kadar sık kullanırsa, ne pişiriliyor olursa olsun fırın, tamamlama süresini o kadar daha kesin bir şekilde uygulayabilir.

Tarlada: tarım makinelerine ve çiftliklere yönelik çözümler



NEVONEX, iş akışlarının ve makinelerin sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlayarak tarım makinelerine dijital servisler sunan bir açık ve üreticiden bağımsız ekosistemdir. Tarım teknolojisi veya ekipmanı sağlayıcılarının servislerini sunduğu bir platform olarak da hizmet veriyor. Söz konusu servisler, NEVONEX özelliğine sahip bir kontrol ünitesi bulunması şartıyla mevcut veya yeni tarım makinelerinde doğrudan kullanılabiliyor. Makinede zaten yer alan veya iyileştirilen ağa bağlı sensörler, tohumların, gübrelerin veya pestisitlerin dağıtımını optimize etmek veya iş akışlarını otomatikleştirmek gibi süreçlerde verimlilik potansiyelini artırıyor.

Ağa bağlı sensör sistemleri, yetiştiricilerin dış etkileri sürekli olarak takip etmesine ve zamanında müdahalede bulunmasına yardımcı oluyor. Deepfield Connect Tarla Takibi ile kullanıcılar, hava durumu ve bitkilerin büyüme durumu gibi verileri doğrudan akıllı telefonlarında görüyor. Akıllı Sulama sistemi, zeytin yetiştiriciliğinde su kullanımını optimize etmeye yardımcı oluyor. Tank içerisinde yer alan ağa bağlı sensörler, Deepfield Connect Süt Takibi sisteminin sütün sıcaklığını ölçmesini ve böylece süt bozulmadan önce mandıraların, mandıracıların veya tanker sürücülerinin müdahalede bulunmasını sağlıyor. Bir diğer akıllı sensör sistemi ise, bitki hastalıklarının erken tespit edilmesini sağlayan Greenhouse Guardian’dır. Nem veya CO2 seviyeleri gibi etkenlere ait veriler serada toplanır, yapay zeka yardımıyla Bosch IoT Cloud’da işlenir ve enfeksiyon riski analiz edilir.