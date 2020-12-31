Neptün'deki dev fırtına böyle görüntülendi

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Neptün'de meydana gelen fırtınalar Dünya'dan çok daha geniş çaplı ve etkili bir yapıda bulunuyor. Öyle ki, bir fırtına çıktığında gezegen üzerinde tamamen sona ermesi iki yılı buluyor.

Neptün'ü yakından izleyen Hubble Uzay Teleskobu, 2018 yılında bir fırtına yakalamış ve bilim insanlarının dikkatini çekmişti. Ağustos 2020'de yakalanan görüntülerde ise aynı fırtınanın büyüdüğü, etkisinin de iki katına çıktığı belirtildi. Bilim insanlarına göre bu yeni döngünün bir benzeri daha önce hiç görülmedi.

Neptün'ün içinde kopan dev fırtınalar ilk olarak 1989 yılında Voyager 2 isimli uzay aracı tarafından görüntülenmişti. Mavi Gezegen üzerinde, Jüpiter'in büyük kırmızı noktasına benzer bir fırtına merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.



Gezegenin atmosferinde sürekli olarak fırtınalar koptuğu için bir noktadan sonra fırtına merkezlerine de daha normal isimler verilmeye başlandı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, Neptün'le ilgili incelemelerin seyrini değiştirecek gibi görünüyor.

URANÜS DE DEV FIRTINALARA SAHİP

NASA, daha önce yaptığı açıklamada Uranüs'ün kuzey kutbunun "parlak devasa fırtına bulutları" ile kaplı olduğunu duyurmuştu.