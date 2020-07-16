NASA tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

Mart ayında NASA tarafından keşfedilen ve bir süredir çıplak gözle görülebilen Neowise kuyruklu yıldızı, geçtiğimiz günlerde de İstanbul semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre’de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

Ağustos ayından itibaren ise parlaklığını kaybederek kaybolacak.