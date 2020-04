Need For Speed Payback Sistem Gereksinimleri Neler? Need İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

2017 yılında piyasada ortaya çıkan Need For Speed Payback oyunu oyun sevenler için ilgi çekici oyunlardan birisi olmuştur. Fakat bu oyunun oynanabilmesi için önerilen ve minimum sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

Need For Speed Payback oyunu çok güzel grafiklere sahip bir oyundur. Çok iyi bir optimizasyona sahiptir. Kendine özgü modifiye seçenekleri ve çok hızlı araçlara sahip bir oyundur.

Need For Speed Payback Sistem Gereksinimleri

Need For Speed Payback oyunu çıktığı yıldan bu yana çok sevilerek oynanan bir oyun halini almıştır. Bu oyunun oynanabilmesi için bazı Need For Speed Payback sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Need For Speed Payback minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim Sistemi 64-bit Windows 7 veya üstü olmalıdır.

- İşlemcisi Intel i3 6300 @ 3.8 GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6 GHZ

- RAM 6 GB olmalıdır.

- Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 750 Ti olmalıdır. Bunun dışında AMD Radeon HD 7850 veya eşdeğer DX11 uyumlu, 2 GB bellekli GPU olabilir.

- DirectX 11 uyumlu ekran kartı olmalıdır.

- Depolama alanı 30 GB olmalıdır.

Need For Speed Payback önerilen sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim Sistemi 64-bit Windows 10, 8, 8.1 olmalıdır.

- İşlemcisi Intel i5 4690K @ 3.5 GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0 GHZ

- RAM 8 GB olmalıdır.

- Ekran Kartı AMD Radeon RX 480 4 GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 GB veya eş değer DX11 uyumlu 4 GB bellekli ekran kartı

- DirectX 11 uyumlu ekran kartı olmalıdır.

- Depolama alanı 30 GB olmalıdır.