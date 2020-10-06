Need for Speed Hot Pursuit Remastered duyuruldu: İşte fiyatı

Çok sevilen Need for Speed serisinin en sevilenlerinden biri olan Hot Pursuit Remastered hakkında ilk detaylar konuşulmaya başlandı. 6 Kasım tarihinde oyun severlerin beğenisine sunulacak olan Hot Pursuit Remastered, ilgilileri de oldukça heyecanlandırdı.

Projesi Stellar Entertainment tarafından hazırlanan oyunda çeşitli grafiksel gelişmeler yapıldı. Ancak sürüş deneyimi korunuyor. Oyun PS4 Pro ve Xbox One X’de 4K/30FPS çözünürlük modu veya 1080p/60FPS performans moduyla oynanabilecek.

Oyunun özellikleri ve gelişimi dışında en çok merak edilenlerden biri ise fiyatı. Farklı satış platformlarında farklı fiyatlara sahip olan oyun, PS Store’da 279 TL, Switch’te 40 dolar’a satışa sunuldu.