NDO dosyası nedir ve nasıl açılır? NDO dosyası açma işlemi ve program önerisi

NFO dosyası genelde zip dosyalı indirilmişlerin bir getirisi. Bu dosyalar tek başına çalışmazlar. Yani ek bir uygulama olmadan herhangi bir şekilde büyütülmesi asla ama asla söz konusu değil. Bu yüzden de NFO dosyası çalıştırılmadan önce bilinmesi ve yapılması gereken pek çok şey var.

NFO Dosyası Nedir?

NFO kelime anlamı olarak bilgi kelimesinin kısaltılmasından elde edilir. İngilizce info ya da information kelimesinden gelir. Belirli bir yazı tabanlı kodlamaların ürünü olarak NFO dosyası ortaya çıkarılmıştır. NFO dosyası genel anlamda yazıların okunması için de uygundur. Fakat kesinlikle bununla sınırlı değildir NFO dosyası buna ek olarak özel tasarlanmış yazılımlar ile de gayet uyumlu olarak çalışmaktadır.

NFO Dosyası Nasıl Açılır?

NFO dosyası çalıştırmak için pek çok sayıda yazılımlar mevcut. Bunlardan en bilineni ve herkesin kullandığı Notepad uygulamasıdır. Windows tarafından geliştirilen bir yazılım olduğundan dolayı pek çok uzantılı dosyaları açar. Bu dosyalardan biri de tabi ki de NFO dosyasıdır. Notepad hem kolay kullanımlı olduğundan hem de ücretsiz olduğundan çok sık kullanılmaktadır. Buna rağmen Notepad dışında bazı ücretsiz uygulamalar da NFO dosyası için sık sık kullanılmaktadır.

NFO Dosyası Açma İşlemi

Hem Apple cihazlarda hem de Windows işletim sistemlerinde ek programlar yer almaktadır. Bunlardan bazıları NFO dosyası olarak zaten hizmettedir.

NFO Dosyası Açma Programı

İşte bu uygulamalardan birkaç tanesi:

Apple TextEdit

NFOPad

Microsoft type

EditPlus 5.3.3350

NFO Viewer

GetDiz 4.6

Bu program ve yazılımlar tamamen NFO dosyası ile uyumlu çalışabilmektedirler. Hatta birkaçı ile edit bile yapılabilir. İnternetten herhangi bir yerden indirilecek NFO dosyası ile düzenlemeler de her daim yapılmaktadır. Bunlardan en bilineni Edip Plus'tır. Edit Plus sayesinde her daim NFO dosyası istenilen şekilde düzenlenebilir. Hatta Edit Plus yeni güncellemeler ile birlikte bu işi daha farklı bir boyuta bile taşımıştır. Bu yüzden kullanıcı sayısı da fazladır.