NBA 2K21’in PlayStation 4 versiyonunun kapak yıldızı belli oldu

Dame D.O.L.L.A. Logo Lillard. Sub Zero. Az sayıda oyuncu çok yönlülüğe sahip ve çok daha azı maç tehlikedeyken 4. çeyreğin son dakikalarını domine edebilir: Dame Time! Damian Lillard, maçlarda yağmur gibi sayılar atması ve müzik stüdyosunda antreman yapmasıyla NBA 2K21’in bu yılki temasına mükemmel uyuyor: Everything is Game.

Dünya çapında oyuncular, Damian Lillard’ın gökyüzü yürüyüşü smacını NBA 2K21’in PlayStation 4 versiyonunun kapağında görecekler.

“Bu, NBA kariyerimde benim için çok özel bir an” diyen Lillard, sözlerine şu şekilde devam etti; “Yıllardır NBA 2K oyununun hayranıyım ve basketbol kültürünü tüm açılarıyla temsil etme yöntemine bayılıyorum. Hayatım boyunca 2K oynadım ve kapakta yer alan diğer önemli NBA oyuncularına katılmaktan dolayı onur duyuyorum. Tüm hayranlarıma minnettarım ve ilerleyen dönemde çıkacak olan bu deneyimi yaşamaları için sabırsızlanıyorum.”

NBA 2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, “NBA bünyesinde çok sayıda mükemmel oyuncu yer alıyor, ancak Damian Lillard, şimdiki nesil NBA süper yıldızları arasında özellikle öne çıkıyor. İzlerini taşıdığı kültürü, müzikal başarısı, saha dışı liderliği ve sahayı domine etmesiyle NBA 2K21’in mevcut nesil platform kapağı için iyi bir seçim” açıklamasını yaptı.

Daha önce Damian Lillard, NBA 2K Online 2’nin kapağında yer almıştı.