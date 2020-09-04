NBA 2K21 satışa sunuldu

2K, geçtiğimiz 19 yılın en yüksek puan alan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan NBA video oyun simülasyonu serisinin yeni versiyonu olan NBA 2K21’in PlayStation 4 için olan versiyonunun bugün piyasaya çıktığını duyurdu.

NBA 2K21’in mevcut nesil versiyonu yeni eklenen ve geliştirilen özelliklerle birlikte geliyor.

Çok Daha Gerçekçi – Görsel sunum, oyuncu yapay zekası, oyun modları

Seçkin Oynanış – Gelişmiş Pro Stick kontrollerini kullanarak topun hakimi olablirsiniz. Şutlar ve turnikelerde yeni hassasiyet ve yetenekleri kullanarak, etkin top yönetimi ile yeni imza hareketlerinizin kilidini açın.

Senin G.O.A.T. Takımın – Mevcut NBA yıldızları ve efsane oyunculardan oluşan en iyiler koleksiyonunuzu MyTEAM’de kurun ve dünya çapındaki diğer oyunculara karşı rekabet edebilirsiniz.

Yeni MyCAREER Hikayesi – Tamamen yeni, sinematik MyCAREER deneyimi olan The Long Shadow ile birlikte 10 tane lisanslı kolej programından başlayarak NBA’e doğru yükselebilirsiniz.

Yeni Neighborhood Mahali – Yeni NBA 2K21 Neighborhood yeni görseller ve tasarımla sizi sahil kenarına, güneşin altında 1v1, 3v3, 5v5 mücadeleleri yapmaya götürüyor.

USA Basketball – Klasik takımlar ile sahaya çıkın, geçmişin yıldızlarından oluşan MyTEAM kartları toplayın.

Portland Trail Blazers’ın süper starı Damian Lillard’ın kapağında yer aldığı mevcut nesil NBA 2K21 oyunu bugün itibarıyla PlayStation 4 için piyasaya çıktı. Basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın 8 numaralı formasıyla özel kapağında yer aldığı NBA 2K21 Mamba Forever Edition da bugünden itibaren satışa çıktı.

Mamba Forever Edition, NBA 2K21 oyununun hem mevcut nesil hem de yeni nesil versiyonları, diğer platformun Standart Sürüm versiyonuyla birlikte geliyor. Yani PlayStation 4 için Mamba Forever Edition alan oyuncular, PlayStation 5 için Standart Sürüm NBA 2K21 sahibi oluyor. Ayrıca NBA 2K21; MyTEAM Cross-Progression ve Paylaşımlı VC cüzdan özellikleriyle birlikte geliyor. Tüm MyTEAM Puanları, Token’lar, kartlar ve ilerleyiş hem mevcut hem de yeni nesil versiyonda aynı konsol ailesi içerisinde eşzamanlı olarak yapılıyor. Aynı şekilde paylaşımlı VC Wallet, kazanılan ve satın alınan tüm VC’lerin her iki versiyonda da kullanılmasını sağlıyor.



