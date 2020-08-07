NBA 2K21 geliyor: İlk oynanış videosu yayınlandı

NBA 2K21 için geri sayım sürüyor. PS4 dışında PlayStation 5 için de satışa çıkması beklenen oyun, pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Grafikleri ve oynanışı, rekabetçi ve topluluğa sahip çevrimiçi özellikleri, çeşitli oyun modlarıyla NBA 2K21, kapsamlı geliştirmelerle birlikte NBA basketbolunun ve kültürünün tamamını kapsayacak bir deneyim sunacağı iddiasında: Everything is Game.



Oyunun ilk oynanış fragmanı ise yayınlandı. Oynanış videosundan görüldüğü üzere şut atış barı değişmişe benziyor. 'Walking size ups' olarak bilinen top saklama hareketi geri gelirken, yeni dribbling animasyonları da eklenecek. Oynanışta ufak değişiklikler var. Bu videoya bakıldığında yeni oyunun NBA 2K20’den pek bir farkı yok gibi görünüyor.

NBA 2K21’in yeni nesil versiyonu yeniden yapılırken 2K, her iki konsol versiyonunu da birbirine bağlayacak olan çeşitli özellikler duyurdu. NBA 2K21, aynı konsol ailesinde kullanılmak üzere MyTEAM Cross-Progression ve paylaşımlı VC Wallet özelliğine sahip olacak (PS4’ten PS5’e). MyTEAM Cross-Progression tüm MyTEAM puanlarını, Token’ları, kartları ve ilerlemeyi NBA 2K21’in hem mevcut hem de yeni nesil arasında paylaşılmasını sağlıyor. Benzer şekilde Shared VC Wallet özelliği de kazanılan ya da satın alınan tüm VC’lerin yine NBA 2K21’in mevcut ve yeni nesil versiyonlarında ortak kullanılmasını sağlıyor. PlayStation’da Mamba Forever Edition alan her oyuncu, aynı konsol ailesinden diğer nesildeki konsolu için NBA 2K21 standart versiyonuna ek bir ücret ödemeden sahip oluyor.

Oynanış videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:



