NASA’nın Ay’a insanlı iniş projesinde önemli görev

SNC, astronotları ve kargoyu, ay yüzeyine taşıyacak olan HLS mürettebat modülünün geliştirilmesine liderlik ediyor. Söz konusu program hem yeni bilimsel veri ve kaynak sağlamak hem de gelecekteki Mars görevleri için Ay’da edinilecek tecrübenin bir basamak olması amacıyla tasarlandı.

SNC'nin sahibi ve başkanı Eren Özmen, konuyla ilgili; "SNC, bugüne kadar güneş sistemindeki her gezegen dahil olmak üzere, 450'nin üzerinde uzay görevini gerçekleştirdi. Bugün, Ay’a gidecek olan Artemis görevinde NASA'ya ve Dynetics'e destek verdiğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz." dedi.

SNC, NASA CRS-2 ve NextSTEP-2/Gateway programları aracılığıyla geliştirdiği yetenek ve deneyimle, mürettebat modülünün sistem entegrasyonu, insan derecelendirmesi, güvenlik ve görev güvencesinden sorumlu olacak.

SNC, Kolorado'daki üretim tesislerinde, başarılı bir şekilde yürütülen dört astronotun uzayda yaşaması için gerekli ortamı sağlayan şişirilebilir kapsül LIFE (Hayat)TM prototipini geliştirdi. Şirket ayrıca mürettebat değerlendirmesi ve testleri için bir HLS test parçasını geliştirecek. SNC'nin Kolorado'daki dünya standartlarındaki görev kontrol merkezi, NASA ihalesi kapsamında fırlatılacak Dream Chaser uzay uçağı için de geçerli olan yörünge üstü operasyonların sunulmasına imkan veriyor.

“Ay’a insanlı iniş sistemi için güçlü bir ekip yaratıyoruz”



Özmen, konuyla ilgili olarak; “Bu önemli görev için Dynetics'in yetenekli ekibine SNC'nin insanlı uzay uçuşu uzmanlığıyla katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Dynetics'in ve SNC'nin birleşen sistem mühendisliği ve entegrasyon kabiliyetleri, bunun gibi hızlı bir geliştirme programının gerektirdiği çeviklik ve esneklikliğe sahip, insanlı iniş sisteminin zorlu geliştirme ve test gerekliliklerini karşılayabilen güçlü bir ekip ortaya çıkartıyor." dedi.

Yılların uzay tecrübesi ve Mars dahil yüzlerce uzay görevi deneyimini bünyesinde barındıran SNC, ana yüklenici olarak alçak yörüngeden Ay’a çözümler sunuyor. SNC ayrıca, Ay’a ilişkin Gateway programından ve uzayda sebze yeştiren Astro Garden sisteminden edindiği deneyimini, çevresel izleme ve kontrol sistemleri için kullanmaya devam edecek.



NASA tarafından 2024 itibariyle astronotların Ay’a ayak basmaları ve 2028 itibariyle sürdürülebilir görevlerin planlanması hedefleniyor.