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DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

NASA'nın Ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı

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NASA'nın Ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmasına 8 ülkenin imza attığı duyuruldu.

NASAnın uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kuralları belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmasına dahil olan ülkelerin, Avustralya, Kanada, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık ve ABD olduğu açıklandı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis tarihteki en geniş ve en çeşitli uluslararası insan uzay keşif programı olacak ve Artemis Anlaşmaları bu tekil küresel koalisyonu kuracak araç" dedi.

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