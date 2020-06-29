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Teknoloji
Haber Giriş: 29.06.2020 - 07:56,Son Güncelleme:

NASA'nın akıllı kolyesi yüzüne dokunanları uyaracak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
NASA'nın akıllı kolyesi yüzüne dokunanları uyaracak
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Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı televizyon, akıllı ev derken şimdi de akıllı kolye geliştirildi. NASA'nın tasarladığı bu kolye özel bir amaca hizmet ediyor ve koronavirüs sürecinde vatandaşların ellerini yüzlerine yaklaştırmalarına engel oluyor.

Koronavirüs salgınının etkisini yavaş yavaş azalsa da, halen etkisini sürdürüyor ve bu virüse karşı kesin bir çözüm henüz geliştirebilmiş değil. Vatandaşların ise bu süreçte kendilerini ve toplumu korumak için maske-mesafe-hijyen kuralına uyması gerekiyor.

NASA ise özellikle bu sıcak yaz günlerinde dışarıda ellerini sıklıkla yüzüne götürenleri uyarmak adına özel bir 'akıllı kolye' geliştirdi. Kirli ellerle yüze teması engellemek adına tasarlanan ürün, elini yüzüne yakınlaştıran kullanıcıları titreşim göndererek uyaracak.

NASAnın akıllı kolyesi yüzüne dokunanları uyaracak

Ticari amaçla üretilmediği için satışı yapılmayacak olan ürün, 3D yazıcı ile üretildi. PULSE ismini taşıyan bu özel kolyeyi dileyen kendi üretebilecek. Bunun için NASA, ürünü açık kaynak kodlu bir proje haline getirirken, gerekli tüm bilgileri bu internet sitesi üzerinden paylaştı.

NASA'nın akıllı kolyesinin çalışma prensibi oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Üzerinde bulunan yakınlık sensörü ile birlikte elinizi yüzünüzle temas ettirmek isterseniz kolye bunu algılıyor ve titreşim motoru küçük titreşimler göndererek sizi uyarıyor. NASA, bu sayede istemsizce elini yüzüne sıklıkla getirenlerin bu tutumunu değiştirmeyi amaçlıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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