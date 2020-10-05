NASA'dan yeni hamle... 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti deneme için uzaya gönderecek

Uzayın derinlikleri insanlar için hala bir merak konusu. Oradaki yaşam, bulunan canlılar gibi konular merak konusu olmaya devam ettikçe, NASA'nın çalışmaları da devam ediyor. İleride Ay'a göreve gidecek astronotların kullanması amacıyla tasarlanan ve vücuttaki artığı emen tuvaletin bir kargo kapsülü içinde gönderilmesi planlanıyor. NASA, tuvaletteki vakum sisteminin kadın astronotlara kolaylık yaratmak için tasarlandığını açıkladı.

Tuvaletin perşembe günü Virginia eyaletindeki Wallops Adası'ndan fırlatılması planlanıyordu; ancak havalanmasına üç dakika kala teknik sorunlar yüzünden görev iptal edildi. Eğer bu sorunlar mühendisler tarafından çözülebilirse gönderim cuma günü gerçekleşecek.