NASA'dan Türkiye paylaşımı: Tüm rakiplerini eledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.

‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.

Söz konusu kare yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kaldı.

Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf ise finalde yarışacak diğer kare oldu.

Finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona erecek ve kazanan kare belli olacak.