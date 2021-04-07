MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNASA'dan Türkiye paylaşımı: Tüm rakiplerini eledi
GeriTeknoloji NASA'dan Türkiye paylaşımı: Tüm rakiplerini eledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

NASA'dan Türkiye paylaşımı: Tüm rakiplerini eledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NASA'dan Türkiye paylaşımı: Tüm rakiplerini eledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktıktan sonra bu turu da geçti ve finale kaldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.

‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

NASAdan Türkiye paylaşımı: Tüm rakiplerini eledi

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.

Söz konusu kare yarı finalde rakiplerini eleyerek finale kaldı.

NASAdan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım
NASA'dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım

Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf ise finalde yarışacak diğer kare oldu.

Finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona erecek ve kazanan kare belli olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi