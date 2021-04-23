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Teknoloji
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

NASA'dan Türkiye paylaşımı

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NASA'dan Türkiye paylaşımı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Muğla'da bulunan Azmak Deresi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.

NASA, resmi Instagram hesabından Muğla'da bulunan Azmak Deresi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.

"Azmak Deresi'nin güzelliğini yaşayın" sözleriyle yapılan paylaşımda video da eklendi.

Azmak Deresi, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

NASAdan Türkiye paylaşımı

Geçtiğimiz haftalarda NASA'nın başlattığı fotoğraf yarışmasında Van Gölü'ne ait bir kare de yer almıştı.

Yörüngede görev alan NASA astronotu tarafından çekilen kare finale kalmış, Türk kullanıcılarının yoğun oyları sonrası NASA'nın sitesi çökmüştü.

Son dakika... NASA fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı
Son dakika... NASA fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı!

NASA'dan yapılan açıklamada Van Gölü fotoğrafının yarışmanın kazananı olduğu duyurulmuştu.

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