NASA'dan tarihi adım: Mars'ta oksijen üretti

NASA, Mars'ı kolonileştirme hayalinin en önemli parçalarından birisini hayata geçirmeyi başardı.

NASA'nın 'MOXIE' (Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyi) isimli aracı 'Kızıl Gezegen'de oksijen üretmeyi başardı.

NASA bu deney ile bu teknolojinin Mars'ta kullanılabileceğini kanıtlamış oldu. Araç, Mars atmosferinden karbondioksit çekti ve bunu 5.4 gram oksijene çevirmeyi başardı.

NASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, bu miktar bir astronotun 10 dakikalık oksijen ihtiyacını karşılayabilecek seviyede.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NASA yetkilisi Jim Reuter bunun Mars'ın yaşanabilir bir yere dönüştürülmesi için atılan ilk adım olduğunu belirtti.

Bu teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunun altını çizen Reuter, 'Bu günün birinde Mars'ta insan görme hayalimiz için bize umut verdi' dedi.

Oksijen sadece Mars'taki astronotların nefes alması için değil oksijene bağlı çalışan roket iticileri için de gerekiyor.

Başka bir deyişle astronotların Dünya'ya geri dönebilmesi için de oksijene gerek duyuluyor.

MOXIE'nın ilerleyen yıllarda 4 astronota yetecek ve rokete güç verecek kadar oksijen üretebilecek kapasiteye ulaşması bekleniyor.