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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.04.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

NASA'dan tarihi adım: Mars'ta oksijen üretti

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NASA'dan tarihi adım: Mars'ta oksijen üretti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'MOXIE' isimli aracı Mars'ta oksijen üretmeyi başardı. Bu adım Mars'ın kolonileştirilmesi için atılan son derecek kritik bir adım olarak nitelendirildi.

NASA, Mars'ı kolonileştirme hayalinin en önemli parçalarından birisini hayata geçirmeyi başardı.

NASA'nın 'MOXIE' (Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyi) isimli aracı 'Kızıl Gezegen'de oksijen üretmeyi başardı.

NASA bu deney ile bu teknolojinin Mars'ta kullanılabileceğini kanıtlamış oldu. Araç, Mars atmosferinden karbondioksit çekti ve bunu 5.4 gram oksijene çevirmeyi başardı.

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NASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, bu miktar bir astronotun 10 dakikalık oksijen ihtiyacını karşılayabilecek seviyede.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NASA yetkilisi Jim Reuter bunun Mars'ın yaşanabilir bir yere dönüştürülmesi için atılan ilk adım olduğunu belirtti.

NASAdan tarihi adım: Marsta oksijen üretti

Bu teknolojinin henüz emekleme aşamasında olduğunun altını çizen Reuter, 'Bu günün birinde Mars'ta insan görme hayalimiz için bize umut verdi' dedi.

Oksijen sadece Mars'taki astronotların nefes alması için değil oksijene bağlı çalışan roket iticileri için de gerekiyor.

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Başka bir deyişle astronotların Dünya'ya geri dönebilmesi için de oksijene gerek duyuluyor.

MOXIE'nın ilerleyen yıllarda 4 astronota yetecek ve rokete güç verecek kadar oksijen üretebilecek kapasiteye ulaşması bekleniyor.

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