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BBC Türkçe
Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:56,Son Güncelleme:

NASA'dan Salda Gölü ile ilgili şaşırtan açıklama

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NASA'dan Salda Gölü ile ilgili şaşırtan açıklama
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladı.

NASA, Atlas V roketiyle dün Mars'a gönderilen Perseverance (Sebat) adlı keşif aracının fırlatılışından önce projede görev alan bazı araştırmacıların Salda Gölü'nde incelemeler yaptığını duyurdu.

NASA Twitter'dan Perseverance'ın inceleme yapacağı kurumuş krater gölüyle Salda Gölü'nün yan yana fotoğraflarını yayımladı. 

NASAdan Salda Gölü ile ilgili şaşırtan açıklama

NASAdan Salda Gölü ile ilgili şaşırtan açıklama

Mesajda "Aralarında dünyalar olsa da Türkiye'deki Salda Gölü ve Jezero Krater'i jeolojik benzerliklere sahip. Araştırmacılar, Mars yolculuğundan önce hazırlık için bölgede saha çalışması bile yaptı" denildi.

NASA'nın internet sitesinde Salda Gölü'nde İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği halinde yapılan incelemelere ilişkin bilgiler verildi.

'Krater'in kıyısındaymışsınız gibi hissediyorsunuz'

Perseverance ekinde yer alan, Purdue Üniversitesi öğretim üyelerinden gezegen bilimci Briony Horgan, "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size Jezero Gölü'nün kıyısında olmanın nasıl bir his olduğukonusunda fikir vermesi" dedi.

Araştırmacılar daha önce Jezero Krateri'nde karbonat mineralleri olduğunu tespit etmişti.

Horgan'ın ekibinde yer alan Brad Garczynski "Karbonatlar önemli çünkü geçmiş mikrobiyal yaşama dair izler için mikrop, organik madde ve belli dokuları tutabiliyorlar" dedi.

Garczynski, "Bu açıdan yaşam izlerini aramaya odaklanmak için Jezero'ya gitmeden önce Dünya'da karbonatların nasıl oluştuğunu anlamak önemli" diye konuştu.

Perseverance'ın Mart 2021'de Jezero Krateri'ne inmesi planlanıyor.

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