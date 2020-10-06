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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

NASA'dan önemli açıklama: Mars, ekim ayı boyunca...

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NASA'dan önemli açıklama: Mars, ekim ayı boyunca...
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın dünyaya en yakın konuma geleceğini belirtti.

Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. NASA, Mars gezegeninin her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak. 

NASAdan önemli açıklama: Mars, ekim ayı boyunca...


Kızıl gezegen Dünya'ya en yakın yaklaşımını, 6 Ekim'de gerçekleşecek ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi NASA'nın verdiği bu haber ilgilileri çok sevindirdi.

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