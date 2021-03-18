NASA'dan bir ilk: Toz şeytanı görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence'den yeni görüntüler geldi.

Kızıl Gezegen'in gizemlerini çözmek için mesaisine devam eden uzay aracı şimdi de ilk toz şeytanını görüntüledi.3

NASA çalışanları araç Jezero Krateri'nde yakaladığı görüntüleri incelerken toz şeytanını fark etti.

Uzay ajansı hem Kızıl Gezegen'de hem de Dünya'da meydana gelebilen doğa olayına ait görüntüleri yayınladı.

Ancak NASA, ilk defa kayıt altına alınan toz şeytanının boyutu ve hızıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı.

TOZ ŞEYTANI NEDİR?

Gezegenin yüzeyde meydana gelen küçük hortumlar toz şeytanı olarak adlandırılıyor.

Toz şeytanı daha yaygın görülen diğer hortumların aksine bulutlardan aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşuyor.

BİR AYDIR MARS'I İNCELİYOR

30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de inmişti.

20 kamera, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir el ve bir mini helikoptere ev sahipliği yapan Perseverance bugüne kadar Mars'a gönderilen en gelişmiş araç olarak nitelendiriliyor.