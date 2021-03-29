MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü
GeriTeknoloji NASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 29.03.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

NASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NASA yayınladı: Mars'tan yeni görüntü

NASA, Mars'taki buzlu kum tepelerinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Mars Reconnaissance Orbiter adlı uzay aracı tarafından çekildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kızıl Gezegen Mars'tan yeni bir görüntü paylaştı.

Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracı Mars'taki buzlu kum tepelerini fotoğrafladı.

NASA yayınladı: Marstan yeni görüntü

Söz konusu karede gezegenin kuzeyinde yer alan 5 kilometre çapındaki kraterdeki buzlu kum tepeleri yer aldı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda.

NASA ayrıca fotoğrafta yer yer alan dar olukların, kanal oluşumunun başladığına işaret ettiği bilgisinin altını çizdi.

NASA yayınladı: Marstan yeni görüntü

NASA’nın iki tonluk Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı, 12 Ağustos 2005'te başlayan 498 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi