NASA yayınladı: 'Hayalet orman' uzaydan görüntülendi

Koronavirüs pandemisi dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Ancak gezegenimizi bekleyen daha büyük bir tehlike var; iklim değişikliği!

Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim değişikliği koruma altındaki ormanlık alanların önemli bir kısmını "hayalet ormanlara" dönüştürdü.

ABD'li uzmanlar binlerce yapraksız ve kurumuş ağaç ile dolu bu hayalet ormanların, son 30 yılda Kuzey Carolina'nın Timsah Nehri Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın yüzde 11'ini ele geçirdiğini duyurdu.

Başka bir deyişle bölgedeki her 10 ağaçtan 1'i 'hayalet orman'ın bir üyesi konumuna geldi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yayınladığı kareler bölgedeki durumun boyutunu gözler önüne serdi.

NASA'nın Landsat uydusu bölgenin uzaydan çekilmiş görüntülerini çekti. NASA söz konusu görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Görüntüler ile koruma alanındaki 8 bin 500 hektarlık bir bölgenin 'hayalet orman'a döndüğü ortaya çıktı.

Küresel Isınma ile ilgili bir açıklama da İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nden geldi.

İngiliz bilim insanları, sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımladıkları araştırmada, küresel ortalama sıcaklığın endüstri öncesi dönemin 4 santigrat derece üzerine çıkması halinde yaşanacakları açıkladı.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde Antarktika'daki buz sahanlıklarının yüzde 34'ünün çökeceği, buz sahanlığı alanının yüzde 67'sinin yok olacağı açıklandı.