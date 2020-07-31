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Teknoloji
Haber Giriş: 31.07.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

NASA, Mars yolculuğu için herkese bilet dağıtıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
NASA, Mars yolculuğu için herkese bilet dağıtıyor
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NASA, kullanıcılara hatıra olarak saklamaları için Mars bileti dağıtıyor. NASA'nın internet sitesinden alınan biletler, sosyal medyada da büyük ilgiyle karşılandı. 2026 yılında gerçekleştirilecek uçuş için şimdiden 2 milyon 640 bin kişi hatıra bileti aldı.

NASA, dün Perseverance isimli uzay aracını Mars'a yolladı. Şubat ayında varması beklenen uzay aracı, bilim insanlarının Mars üzerine daha detaylı incelemeler yapmasına olanak verecek. Diğer yandan NASA, 2026 yılında Mars yolculuğu için hatıra bileti dağıtıyor. 

İnternette hızla yayılan bilet alma akımı sonucunda neredeyse 2 milyon 700 bin kişi hatıra bileti almış durumda ve her saniye bilet alanların sayısı artıyor ve kullanıcılar aldıkları bilet için isim, soyisim, posta kodu ve e-posta adresini paylaşması yeterli oluyor. 

NASA, Mars yolculuğu için herkese bilet dağıtıyor

Ardından 'Paylaş' butonuna basarak bastırdığınız bileti e-posta adresine yollayabileceğiniz gibi, 'embed' kodunu alarak da herhangi bir internet sitesine biletini ekleyebilirsiniz. 

Siz de bu sayfayı ziyaret ederek kendi hatıra biletinizi basabilirsiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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