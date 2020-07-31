NASA, Mars yolculuğu için herkese bilet dağıtıyor

NASA, dün Perseverance isimli uzay aracını Mars'a yolladı. Şubat ayında varması beklenen uzay aracı, bilim insanlarının Mars üzerine daha detaylı incelemeler yapmasına olanak verecek. Diğer yandan NASA, 2026 yılında Mars yolculuğu için hatıra bileti dağıtıyor.



İnternette hızla yayılan bilet alma akımı sonucunda neredeyse 2 milyon 700 bin kişi hatıra bileti almış durumda ve her saniye bilet alanların sayısı artıyor ve kullanıcılar aldıkları bilet için isim, soyisim, posta kodu ve e-posta adresini paylaşması yeterli oluyor.



Ardından 'Paylaş' butonuna basarak bastırdığınız bileti e-posta adresine yollayabileceğiniz gibi, 'embed' kodunu alarak da herhangi bir internet sitesine biletini ekleyebilirsiniz.



Siz de bu sayfayı ziyaret ederek kendi hatıra biletinizi basabilirsiniz.