NASA Mars yolculuğu için geri sayıma geçti! Mars'a iniş online izlenebilecek

Mars'ta yaşamın izlerini sürmek üzere yola çıkan Perseverance aracı, 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'a iniş gerçekleştirecek. Mars'ta yaşamın mümkün olup olmadığını sentezleyecek olan araç, kaya ve regolit örneklerini toplayarak Dünya'ya dönecek. NASA tarafından Jezero olarak adlandırılan kratere inecek olan araç, beraberinde bir de uzay helikopteri götürecek.

SAATTE 20 BİN KİLOMETRE HIZLA ATMOSFERE GİRECEK

Uzay aracı, iniş sırasında yaklaşık 20.000 km / saat üzerinde bir hızla önce ısı kalkanıyla birlikte ince Mars atmosferine dalacak. İniş esnasında kullanılacak olan paraşüt ve güç takımları, aracı saniyede bir metrenin dörtte üçü kadar yavaşlatacak.

SADECE YÜZDE 40'I BAŞARILI OLDU

Herhangi bir uzay ajansı tarafından Mars'a gönderilen görevlerin yalnızca yüzde 40'ı başarılı oldu. Perseverance, Mars'a iniş girişiminde bulunan beşinci NASA uzay aracı olacak.