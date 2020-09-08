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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:25 | Son Güncelleme:

NASA, ilk insanlı uzay uçuşunda neler yollayacak?

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NASA, ilk insanlı uzay uçuşunda neler yollayacak?
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars’a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegene neler göndereceğini açıkladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2030lu yılların sonunda Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı. NASA'da görevli Chel Stromgren, Mars’a gönderilecek uzay aracında marul ve salatalık tohumu, bunun yanı sıra dondurucunun da olacağını söyledi. Stromgren aynı zamanda astronotların 3 yıl sürecek yolculukta hareket edebilecekleri geniş bir alana sahip olacaklarını da belirtti.

10 TON AĞIRLIĞINDA İNSANLI UZAY ARACI

NASA’nın planına göre Kızıl Gezegen Mars’a 10 ton ağırlığında insanlı uzay aracı gönderilecek. NASA şu an için Mars’a yalnızca 1 ton ağırlığında araç gönderebilme kapasitesine sahip.

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