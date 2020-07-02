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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 06:07,Son Güncelleme:

NASA, Güneşin 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi

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NASA, Güneşin 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi
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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 10 yıl boyunca Güneşin yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflarını birleştirerek 1 saatlik film olarak yayınladı. Filmde Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamalar da yer aldı.

NASA tarafından 2010 yılının Şubat ayında başlatılan proje kapsamında, her 0.75 saniyede bir Güneşin 425 milyon çözünürlüklü fotoğrafı çekildi. 10 yıl boyunca çekilen ve toplamda 20 milyon gigabayt tutan fotoğraf verisi, NASA tarafından hızlandırılmış video haline getirildi.

FOTOĞRAFLARLA GÜNEŞLE İLGİLİ SAYISIZ KEŞİF YAPILABİLECEK

NASA, bu görüntülerle Güneş ile ilgili sayısız yeni keşif yapılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada görüntülerde bazen siyah kareler olduğunu ve bunların da tutulmalardan kaynakladığı ifade edildi. NASA, gelecek günlerde Güneşi izlemeye devam edeceklerini ve dünyanın uzaydaki yeri hakkında daha fazla bilgi edineceklerini vurguladı.

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daha fazla video için
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