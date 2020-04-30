MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti
GeriTeknoloji NASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

NASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti
Abone Olgoogle-news

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) düzenlediği yarışma ile en iyi dünya fotoğrafını çekti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), düzenlediği fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafını seçti. Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada, 56 bin kişinin oy kullandığı belirtilirken; yarışmanın kazananı, yüzde 66 oy ile Bahamaları gösteren fotoğraf oldu.

Öte yandan, yarışmada bulunan diğer fotoğraflar da NASA tarafından paylaşıldı.

Oppo Find X2 Türkiye'ye geldi! İşte tüm özellikleriÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, amiral telefonlarından Oppo Find X2'yi Türkiye'ye resmen getirdi. Bugün internet üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte duyurulan Oppo Find X2, şirketin üst seviye bir telefonu. İşte AnTuTu testinde tüm telefonları geride bırakmayı başaran cihazın donanım özellikleri... (Cihazın Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL'dir)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle