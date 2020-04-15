NASA bu kez Mars'a helikopter gönderecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA arsa helikopter göndereceğini açıkladı. Mars 2020 görevi kapsamında hazırlanan helikopterin, Kennedy Space Centerda son hazırlıkları yapılıyor. Mars Perseverance aracına takılması planlanan Mars Helikopterinin son testlerinin devam ettiği ve NASAnın en ileri düzeyde teknoloji cihazı olacağı vurgulandı.



HELİKOPTER ELEKTRİK ENERJİSİNİ GÜNEŞ’TEN SAĞLAYACAK



NASA yetkilileri görevin başarılı olması halinde, insanlık tarihinde ilk defa başka bir gezegende kontrol edilen bir uçuş gerçekleşeceğini ifade etti. Mars Helikopteri, Marsa ulaşmasından 3 ay sonra uçuşa hazır hale gelecek. Helikopter uçuş gereken elektrik üretimini Güneşten sağlayarak kendi üretecek.



BAŞARILI OLURSA DİĞER GEZEGENLERİ KEŞİFTE KULLANILACAK



Mars Helikopterinin, örnek toplamak ya da veri analiz etmek gibi bilimsel bir görevi olmadığı açıklandı. Helikopter, Marsın ince atmosferinde uçmanın mümkün olabileceğini gösterecek. Helikopter başarılı olursa Mars veya diğer gezegenler, uçarak daha hızlı keşfedebilecek.