NASA, 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının yeni görüntülerini paylaştı

NASA, interstellar kuyruklu yıldız 3I/ATLAS’a ait en yakın gözlemlerini içeren yeni görüntülerini yayımladı. Bu yeni fotoğraflar, Solar Sistemi keşfetmeye devam eden çeşitli NASA destekli görevler tarafından elde edilen verilerle şekillendi. Ancak, 3I/ATLAS'ın en yakın gözlemleri Mars’tan alındı; özellikle Mars Yörüngesi Gözlemcisi (MRO), kırmızı gezegenin yörüngesinden bu kuyruklu yıldıza dair en yakın verileri topladı.

MARS’TAN EN YAKIN GÖZLEM

NASA gezegen bilimcisi Tom Statler, “3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Güneş’e en yakın olduğu zaman Dünya bu gözlemi yapmak için uygun konumda değildi. Ancak Mars, doğru tarafındaydı ve Mars’taki gözlem araçlarımız bu kuyruklu yıldızı gözlemleyebildi. Ayrıca birçok başka uzay aracı da doğru taraftaydı, bu yüzden bilim camiası kuyruklu yıldız ve bu yeni gözlemler hakkında oldukça heyecanlı,” dedi.

Kuyruklu yıldız, ATLAS teleskobunun 1 Temmuz 2025’te ilk kez keşfettiği günden beri bilim insanları ve halk tarafından dikkatle izleniyor. Bu nesnenin özellikleri, onu şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir kuyruklu yıldıza benzetmiyor, ancak yolculuğu sırasında 29 Ekim’de Güneş’e en yakın olduğu sırada, Dünya'nın karşı tarafında olduğu için gözlemler mümkün olamadı.

KUYRUKLU YILDIZIN UÇUŞU VE NASA’NIN GÖZLEMLERİ

NASA, birçok görevini yerine getirirken aynı zamanda 3I/ATLAS’ı gözlemleme fırsatını da değerlendirdi. Mars’tan elde edilen gözlemler oldukça etkileyiciydi çünkü kuyruklu yıldız, Mars’ın yörüngesinin iç kısmında yer alıyordu. Bunun dışında NASA’nın MAVEN yörünge aracı, kuyruklu yıldızı ultraviyole ışınlarla gözlemleyerek, 3I/ATLAS’ın atmosferindeki ve kuyruklarındaki hidrojenle ilgili farklı detaylar sundu. Perseverance keşif aracı ise Mars yüzeyinden kuyruklu yıldızı gözlemlemek için mükemmel bir konumdaydı.

Bunun yanı sıra NASA’nın güneş gözleme araçları olan PUNCH, STEREO ve NASA-ESA ortak misyonu SOHO da görüntüler elde etti. Asteroit kuşağındaki hedefleri incelemek için yola çıkan LUCY ve Psyche misyonları da kuyruklu yıldızı görüntülemeyi başardı.

FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bütün bu görüntüler biraz bulanık olsa da, her biri bu ilginç kuyruklu yıldız hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak. NASA, kuyruklu yıldızın bir komet olduğunu ve doğa dışı bir yapıya sahip olmadığını vurguladı. NASA, "Bu nesne bir kuyruklu yıldız. Görünüşü ve davranışları bir komet gibi ve tüm kanıtlar, bunun bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor," dedi. Ayrıca, New Mexico’lu astrofotoğrafçı Satoru Murata’nın 16 Kasım’da çektiği bir fotoğraf da kuyruklu yıldızın doğal bir kökene sahip olduğunu doğruluyor. Fotoğraf, uzun ve etkileyici kuyrukları ve hafif yeşil bir koma gösteriyor ki bu da tipik bir komet özellikleri.

19 ARALIK BEKLENİYOR

NASA, 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına dair gözlemleri sonlandırmayacak. Kuyruklu yıldız, Dünya’ya en yakın konumuna 19 Aralık’ta ulaşacak. Bu, teleskoplar ve kameralarla çekim yapabilmek için en iyi fırsat olacak, ancak kuyruklu yıldız yine de oldukça uzakta olacak.