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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 24.07.2020 - 06:33,Son Güncelleme:

Narkotik köpekler koronavirüsü tespit edebiliyor

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Narkotik köpekler koronavirüsü tespit edebiliyor
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Almanya’da araştırmacılar, narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu aramalarında kullanılan köpekleri, Covid-19 hastalığına yol açan Sars-Cov-2 adlı koronavirüsü tespit edecek şekilde eğitmeyi başardıklarını açıkladı.

Hannover’deki Veterinerlik Üniversitesi’nde Alman ordusunun da desteğiyle yapılan araştırmada, bir haftalık eğitimin ardından sekiz köpeğin koronavirüs bulaşmış numuneler ile temiz kontrol numunelerini yüzde 94 doğruluk payı ile ayırt edebildikleri görüldü.

Araştırmacılar, havalimanları ve spor etkinlikleri gibi kalabalık kamu alanlarında virüsün yayılmasını tespit etmede bu bulgulardan yararlanılabileceğini söylüyor.

İngiltere ve diğer bazı ülkeler de narkotik köpeklerinin virüsü tespit etme potansiyeli üzerinde araştırmalara başladı.

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