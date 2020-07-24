Narkotik köpekler koronavirüsü tespit edebiliyor

Hannover’deki Veterinerlik Üniversitesi’nde Alman ordusunun da desteğiyle yapılan araştırmada, bir haftalık eğitimin ardından sekiz köpeğin koronavirüs bulaşmış numuneler ile temiz kontrol numunelerini yüzde 94 doğruluk payı ile ayırt edebildikleri görüldü.

Araştırmacılar, havalimanları ve spor etkinlikleri gibi kalabalık kamu alanlarında virüsün yayılmasını tespit etmede bu bulgulardan yararlanılabileceğini söylüyor.

İngiltere ve diğer bazı ülkeler de narkotik köpeklerinin virüsü tespit etme potansiyeli üzerinde araştırmalara başladı.



