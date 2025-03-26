Napster’i hatırlıyor musunuz? 207 milyon dolara satıldı…

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Napster, 2002 yılında kapanmadan önce yaklaşık 3 yıl kadar süreyle hayatta kalmıştı. Şirket Metallica gibi büyük gruplar ve kayıt firmalarıyla mahkemelik olmuştu, zira Napster kullanıcıları platformda özgürce müzik ve diğer dosyaları paylaşabiliyordu.

Ancak bu kısa ömrüne rağmen, dosya paylaşım platformu müzik endüstrisini sonsuza dek değiştirmeyi başardı.

Napster’in ilk adımlarını açtığı müzik paylaşımı, bugün kullandığımız müzik akış hizmetlerine de öncülük etti.

Şimdi, yayınlanmasından 25 yıl sonra Napster 207 milyon dolara (yaklaşık 8 milyar TL) Infinite Reality adlı 3D teknoloji şirketine satıldı.

Ve şirket, Napster markası için büyük planları olduğunu söylüyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Bu alımla, Napster’ı yeniden tasarlayıp, genişleteceğiz. Sanatçıları yeni dinleyici gelirleri ve etkileşim yetenekleriyle güçlendirip, şirketimizin teknolojisi, YZ araçları ve dinleyici ağıyla öne çıkaracağız.”

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Infine Reality’nin planları arasında “sanal konserler”, fiziksel ve sanal ürün satışları gibi şeyler yer alıyor.

Geçmişte Fortnite gibi video oyunlarının “sanal oyun içi konserlerinin” büyük başarı kazandığı ortada.

Yani Napster’ın -ki şaşırtıcı şekilde, sanatçılara oynatım başına en yüksek ödemeyi yapan platform da kendisi- bu yeni sahiplik altında atacağı adımları izlemek ilginç olacak.