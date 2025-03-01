MWC 3 Mart'ta kapılarını açıyor

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Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 3 Mart'ta ziyaretçilerle buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen etkinlik, İspanya'nın Barselona kentinde 3-6 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan kongrede, 200'den fazla ülkeden katılımcı yer alacak. Kongreye her yıl 100 binden fazla ziyaretçi katılıyor.

Barselona'da Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenecek kongrede, cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektöründe önde gelen temsilciler bir araya gelecek.

Etkinlikte, yeni teknolojiler ve sektörün geleceğini şekillendirecek gelişmeler ele alınacak.

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EN SON YENİLİKLER SERGİLENECEK

Kongrede, dünyanın en büyük girişimleri ve teknoloji devi şirketler en son yeniliklerini de tanıtacak.

Mobil Dünya Kongresi'nde, 5G, mobil ağlar, yapay zekanın yeni kullanım alanları ile yeni cihazlar gibi pek çok başlıkta yeni ürün ve teknolojilerin tanıtımı yapılacak.

Kongrede sektörün lideri konumundaki şirketlerin üst yöneticileri, geleceğe dair öngörülerini de paylaşacak.

Türkiye'den sektöre liderlik eden firmaların yer alacağı Mobil Dünya Kongresi'ne milli katılımı İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor. Etkinliğe Türkiye'den katılacak firmalar arasında Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve ULAK Haberleşme de yer alıyor.