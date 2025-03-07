MWC 2025’e damga vurdular: Yapay zeka ve Çinli markalar

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5G, bulut ağı, ileri yapay zeka, her şeyin interneti, teknolojinin ufku ve finans teknolojileri bölümlerinin yer aldığı fuarda Türkiye de geniş ve dikkat çekici pavilyonu ile ziyaretçilerden ilgi gördü.

Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 21'i milli katılım kapsamında, 12’si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma katıldı. Fuarda Türkiye'nin milli katılımını 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İTO organize etti. Başta Turkcell ve Türk Telekom olmak üzere Türk şirketleri fuar boyunca önemli anlaşmalara imza attı.

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Yapay zeka teknolojisindeki son gelişmeler ve çok sayıda Çinli teknoloji firmasının katılımı fuara damga vurdu.

Çinli firmaların çokluğu ve fuarda sundukları yeni teknolojiler ziyaretçilerin ilgisini çekerken yapay zeka odaklı teknolojilerdeki baş döndürücü son gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Xiaomi’nin tanıttığı yeni elektrikli spor otomobil SU7 Ultra ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stantlardan biri oldu. 0’dan 100 kilometreye 1,98 saniye gibi inanılmaz bir sürede çıkabilen aracın maksimum 350 kilometre sürate ulaşabildiği duyuruldu.

Tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken aracın 1548 PS maksimum beygir gücü sağladığı belirtildi. Bu denli hızlı ve güçlü bir aracın 100 km’den 0’a fren mesafesinin ise 30.8 metre olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Çinli elektronik markası Xiaomi’nin fuarda ilgi çeken bir başa ürünü ise henüz piyasada bulunmayan ve geliştirme sürecinin devam ettiği belirtilen harici objektif takılabilen telefonları oldu. Bu teknoloji, mıknatıslı özel bir bağlantı ve markanın ‘laser link’ adını verdiği sistemle telefona harici objektif takılmasını mümkün kılıyor.

10 milyar dolarlık yatırım planını fuarda açıklayan bir diğer Çinli teknoloji firması Honor geniş ürün yelpazesini Barselona’da tanıttı. Şirket yapay zeka destekli ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunarken Paxini adını verdiği robot el hayli ilgi çekti.

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Fuarın dikkat çeken ürünlerinden biri de Lenovo’nun ürettiği katlanabilir dizüstü bilgisayar ekranı oldu. Henüz konsept aşamasında olan bu teknolojide açıldığında hayli büyüyen ekran katlandığında karşı tarafa da kendi ekranınızı gösterilebiliyorsunuz.

Markanın ilgi çeken bir düğer ürünü ise kapağına 84 hücreli güneş enerji paneli yerleştirilen dizüstü bilgisayardı. Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından beğeni toplayan Lenovo Yoga Solar PC henüz bir konsept ürün olsa da içerik üreticilerin en çok ziyaret ettiği stantlar arasında yer aldı.

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Çinli markaların yoğunluğunun WMC 2025’e damga vurduğundan bahsetmiştik. Fuarda geniş bir alanda son teknoloji ürünlerini tanıtan bir diğer Çinli şirket de China Mobile oldu. Şirket son kullanıcıya yönelik yapay zeka ile işleyen robotlarını, akıllı ev sistemlerini ve otonom sürüş teknolojilerini fuar boyunca ziyaretçilere tanıttı.

Dubai merkezli teknoloji şirketi Etisalat da fuara katılan şirketler arasındaydı. Şirketin standı insansı robot Ameera ile ilgi gördü. Yapay zeka sayesinde robot kendisine söylenenlere cevap verirken yüz ve vücut hareketleriyle de ziyaretçileri şaşırttı.

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Koreli teknoloji firması LG’nin standında, Humanoid adı verilen ve tam zamanlı etkileşim kurduğu belirtilen robot kendisine sorulan soruları cevapladı. El becerileriyle de dikkat çeken robotun haricinde LG yapay zekalı eğlence sistemlerini de fuar boyunca tanıttı.

LG’nin ‘geleceğin evi’ konseptiyle tamamen yapay zeka ile kontrol edilen ve hologram teknolojisi ile hazırlanan konsepti ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

ABD’li dev yazılım şirketi Oracle standında 5G teknolojisiyle donatılmış paletli insani yardım aracı dikkat çekti. Üzerinde bir drone da entegre edilmiş olan aracın uzaktan kontrol edilerek acil durumlarda önemli görevler üstlenebildiği vurgulandı.

Çinli otomobil üretici Xpeng ise fuarda daha önce tanıtımını yaptığı iki kişilik otonom hava aracı XPeng X2’yi ziyaretçilerle buluşturdu.

Anıl Demir

andemir@hurriyet.com.tr