Müşteriler, şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor

16 ülkede 8 binden fazla tüketici ve ticari alıcıyla yapılan bir ankete göre müşterilerin şirketlere bağlılıklarında kişisel verilerin güvenliği ön plana çıkıyor. Ankete katılanların hemen hemen yarısı, şirketlere veri güvenliği konusunda güvenemiyorken, bu konuda güvenlik adımlarını atan şirketlere karşı da yüksek bir oranda sadakat duyuyor. Siber güvenlik uzmanı Serap Günal, yetersiz güvenlik uygulamaları nedeniyle kişisel verilere gerekli özeni göstermeyen şirketlerin müşterilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiriyor.

Müşteriler Verilerinin Korunmasını Talep Ediyor



Çağın dinamikleri beraberinde getirdiği güvenlik riskleri ile taleplerin de değişimine neden oluyor. Özellikle müşteriler, kişisel verilerini emanet ettikleri şirketlerden verilerinin korunması ve güvenliği konularında talepkar oluyor. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, bu konuda şirketlerin hemen hemen yarısına müşterilerin güveni pek bulunmuyor. Dijital dünyanın içerisinde yer almanın getirdikleri ile birlikte şirketlere büyük roller düştüğüne dikkat çeken Günal, veriyi güvende tutamayan her şirketin hem maddi hem de itibar konusunda büyük kayıplar yaşayabildiğinin altını çiziyor. Sektör fark etmeksizin yaşanan her veri ihlalinin altında alınmayan siber güvenlik önlemleri ve yerine getirilmeyen yükümlülüklerin barındığını da aktaran Günal, kişisel verilerin güvenliğine yatırım yapan her şirketin uzun vadede büyük kazanımlar elde ettiğinin altını çiziyor.

Müşterilerin Sadakati Güçlü Güvenlik Önlemleri İle Bağlı Değişiyor



Verilerin güvenliği konusunda ciddi hassasiyetler yaşayan müşterilerin şirketlere karşı sadakatlerindeki en önemli unsur güçlü güvenlik önlemleri olarak görülüyor. Aynı araştırma sonuçlarına göre müşterilerin %84’ü, veri güvenliğine önem gösteren şirketlere karşı sadık kaldığını aktarıyor. Promosyonlar ya da kampanyalardan daha çok kişisel verilere gösterilen önemin de artık müşterileri elde tutma konusunda önemli kriter olduğuna dikkat çeken Günal, kişisel verisini koruyamayan şirketlere yönelik müşterilerin pozitif algı ile yaklaşmasının zor olabileceğini ve müşteri kayıplarının yaşanabileceğini belirtiyor.

Şirketlerin Kişisel Verileri Korumada Dikkat Etmesi Gereken 5 İpucu



Siber saldırganlar tarafından sayısız saldırılara maruz kalan şirketlerin sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme aşamalarında daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Günal, şirketlere kişisel veriyi korumaya dair önemli önerilerde bulunuyor.

1. Gizliliğe en çok şirketler dikkat etmeli. Bireylerin, kişisel bilgilerini uygunsuz ve yetkisiz erişimden korumak için makul güvenlik önlemlerini şirketlerin alması gerekiyor. KVKK ve GDPR özelinde şirketlerin karşılaşacakları yaptırımlar dışında, artık bu konu da bilinçli davranışlar sergilemesi şirketlerin itibarına da artılar katacaktır.

2. Şeffaflığın güven yaratacağını unutmayın. Tüketicilerin kişisel bilgilerini nasıl topladığınız, kullandığınız ve paylaştığınız konusunda açık ve dürüst olun. Tüketicinin verilerinin nasıl kullanılmasını bekleyebileceğini düşünün ve varsayılan olarak bilgilerini korumak için gerekli adımları atın.

3. İş ortaklarınıza ve aldığınız üçüncü taraf hizmetlere dikkat edin. Şirketiniz adına hizmet veren herkesin, tüketicilerinizin kişisel bilgilerini nasıl topladığı ve kullandığından da şirketinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

4. Veri sorumlunuzu tayin edin. KVKK dahilinde şirketinizin veri sorumlusu olduğunu unutmayın. KVKK’nın getirdiği gerekliliklerden önemli bir adım olan VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü gerçekleştirmeyi unutmayın.

5. KVKK uyumluluğunuzu tamamlayın. Kişisel verileri saklamak, korumak ve işleyebilmek için gerekli olan tüm hukuki ve teknik tedbirleri şirketlerin alması gerekiyor. İhtiyaç duyduğunuz gerekli adımların atılmaması karşılığında gerçekleşecek yaptırımlar konusunda geç kalmamak adına profesyonel destek almaktan kaçınmayın.