Müşteri sayısının 2 milyonu aştı, 10 milyon dolar yatırım aldı

Şu anda toplamda 65 ülkeye hizmet veren, Londra, Vilnius, Berlin, Varşova ve İstanbul’da ofisleri bulunan TransferGo’nun müşteri sayısı artarken, şirket bir yandan yeni pazarlara da giriş yaptı. Şirket, en son olarak Japonya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Singapur ve Gana’nın aralarında olduğu 11 yeni pazara hizmetini sunmaya başladı. Böylece Avrupa fokusu dışında Uzakdoğu Asya ve Afrika pazarlarındaki operasyonunu da genişletti.

10 milyon dolar yeni yatırım

TransferGo diğer yandan 10 milyon dolarlık ek yatırım aldığını da duyurdu. Bu yatırım turu Seventure ve Vostok Emerging Finance önderliğinde gerçekleşti. Bu yatırım turunda aynı zamanda mevcut yatırımcılar Hard Yaka, Revo Capital ve Bootstrap Europe da yer aldı.

TransferGo CEO'su ve kurucu ortağı Daumantas Dvilinskas, yeni gelişmelere dair şöyle konuştu: “TransferGo karantina döneminde %30 büyüdü; özellikle Türkiye, Hindistan, Ukrayna ve Nijerya’ya yapılan para transferleri bu dönemde çok hızlı artış gösterdi."