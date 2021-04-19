Müşteri edinim süreçleri dijitalleşiyor

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen ve 2020 yılında FinTech girişim kurucusu olarak faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, ürün ve hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Insha Ventures’ın Almanya’nın en büyük kimlik yönetim platformu (IMPaaS) sağlayıcılarından biri olan Identify’ın Türkiye birimi ile birlikte hayata geçirdiği KimlikBasit, uzaktan uçtan uca kimlik doğrulama hizmeti sayesinde sahtecilikle mücadele, kara para aklamayı önleme çözümleri, yasal yükümlülükleri sağlama hizmetleri sunarken, firmaların uzaktan müşteri edinim süreçlerini kolaylaştırıyor.

KimlikBasit, özellikle finansal hizmet veren ve kullanıcı doğrulama süreçlerinin önem arz ettiği endüstrilerde KYC 5’e kadar tüm kullanıcı doğrulama türlerini destekliyor. Yapay zekâ ve diğer teknolojilerle desteklenen KimlikBasit, kullanıcının kimliği ya da pasaportu üzerinden çiple verileri okuma ve video konferans ile doğrulama yapıyor. Mevcut müşteri bilgilerinde eksiklerin tamamlanması ve ek işlem güvenlik protokollerinde de yaygın bir şekilde kullanılan KimlikBasit ile mobil uygulama ve web üzerinden doğrulama yapılabildiği gibi ürün ya da hizmeti alan firma bir panel üzerinden kullanıcılarını yönetebiliyor. Bu yeni ürün ile ayrıca doğrulamayı yapacak çağrı merkezi çalışanı eğitimleri ve API entegrasyonu da sağlanıyor.

SEZER: “DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYICI BİR HİZMET”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, şunları söyledi: “Insha Ventues’ın dijital bankacılık alanındaki müşteri deneyimi ile Identify’ın Almanya’daki satış tecrübesini Türkiye’nin yeni nesil uzaktan müşteri edinimi alanında hizmet veren FinTech girişimi KimlikBasit’te birleştirdik. KimlikBasit, başta finansal kurumlar olmak üzere işletmeler için tasarlanmış kara para aklamayı ve kimlik sahteciliğini (AML/KYC) önleyen çözümlerle, yapay zekâ destekli biyometrik veri karşılaştırma ve doğrulama sağlayan, çağrı merkezi destekli uzaktan müşteri edinimi alanında faaliyet gösteren bir FinTech girişimidir. Finansal kuruluşların ve şirketlerin dijital dönüşümünü tamamlayıcı bir hizmet sunan KimlikBasit, yapay zekâ destekli biyometrik karşılaştırma ve doğrulama ile fark yaratıyor ve bankacılık dışı alanlarda da kullanım ve maliyet avantajı sağlıyor.” KimlikBasit’in sahtecilikle mücadele de etkili bir çözüm olmasının yanında yasal yükümlülükleri de sağladığının altını çizen Sezer, “KimlikBasit ile sunduğumuz hizmetler arasında çağrı merkezi temsilci eğitimi ve müşteri deneyimi odaklı süreç yönetimi de yer alıyor. Böylece pazardaki rakiplerimizden farklılaşıyoruz” dedi.

ÜNSAL: “10 DAKİKADA UZAKTAN YENİ MÜŞTERİ EDİNİMİ MÜMKÜN”

Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal ise şöyle konuştu: “Identify Türkiye olarak Almanya’da uzaktan kimlik tespitine ilişkin tecrübelerimizi Türkiye’de Insha Ventures ile birleştirerek KimlikBasit platformunu hayata geçiriyoruz. Türkiye’de sektörlerin regülasyonlara aracılığıyla dönüşümüne şahitlik ederken bu dijital dönüşümün kritik bir parçası olmak bizi heyecanlandırıyor. Müşteri deneyiminin önemli bir değişime uğradığı bu dönemde eticaret, bankacılık, otomotiv, sermaye piyasaları gibi kritik sektörlerde şirketlerin 10 dakika içinde yeni müşteriler edinmesini kolaylaştırıyoruz. Identify Türkiye Akademi ile de müşteri temsilcilerinin regülasyonlara uygun olarak yetiştirilmesini sağlıyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi KimlikBasit platformunda şirketlere sunarak kurumların dijital dönüşümünü tamamlayacağız.”