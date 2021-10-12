'Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka' seçildi

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2015 yılından bu yana en iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın bu yılki kazananları açıklandı. Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen A.L.F.A Awards’ta markalar, aldıkları A.L.F.A puanlarıyla müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar olarak değerlendiriliyor. Jürinin halk olduğu yarışmada birinciler, AKADEMETRE Araştırma tarafından, Türkiye temsili 12 ilde, 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Ödülde emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Başarımızın temelinde müşterilerimizle kurduğumuz samimi ve anlık iletişimin olduğuna inanıyorum.” dedi.