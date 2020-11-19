MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMuslim Pro uygulaması ABD ordusuna verilerini mi satıyor?
GeriTeknoloji Muslim Pro uygulaması ABD ordusuna verilerini mi satıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.11.2020 - 07:28 | Son Güncelleme:

Muslim Pro uygulaması ABD ordusuna verilerini mi satıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muslim Pro uygulaması ABD ordusuna verilerini mi satıyor?
Abone Olgoogle-news

ABD ordusunun, telefon uygulamaları üzerinden insanların kişisel bilgilerini satın aldığı haberlerinde tartışmanın odak noktası haline gelen Muslim Pro uygulaması, iddiaları yalanladı.

Uygulamaya ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin "yanlış" ve "asılsız" olduğu savunularak, uygulamanın gelişimi ve daha iyi kullanımı için verilerin "anonim" halde ilgili teknoloji şirketleriyle paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, X-Mode firması da dahil veri şirketleri ile ilişkilerin kesildiği de duyurularak, "Haberlerin oluşturduğu endişe nedeniyle kullanıcılarımızdan özür dileriz." ifadesi paylaşıldı.

Namaz vakitleri, kıble yönü tayini, Kur'an ve dualar gibi dini içeriklere sahip Muslim Pro uygulaması, kamuya açık kaynaklara göre, Singapur merkezli Bitsmedia'nın kurucusu Fransız kökenli uygulama geliştiricisi Erwan Mace tarafından 2010 Ramazan ayında piyasaya sürüldü.

ABD ordusunun telefon uygulamalarından veri topladığı iddiası

Vice haber sitesinde pazartesi günü yayınlanan haberde, ABD ordusunun, Müslümanlar'a ait dini uygulamalar da dahil, dünya genelinde kullanılan akıllı telefon uygulamalarından kişisel verileri, geliştirici şirketler üzerinden satın aldığı öne sürülmüştü.

Haberde, veri satışı yapılan telefon uygulamaları arasında Müslümanlar'ın günlük dini ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan "Muslim Pro" ve "Kur'an" gibi uygulamaların da yer aldığına dikkat çekilmişti.

Terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı (USSOCOM) tarafından toplanan verilerin, insansız hava aracı saldırıları da dahil denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına destek sağlamak için kullanıldığı iddia edilmişti.

Haberdeki iddialar Müslüman toplumu içinde büyük tepki çekerken, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kongre’ye iddiaların soruşturulması çağrısında bulunmuş, kullanıcıları da olay açıklığa kavuşana kadar ilgili uygulamaları silmeleri konusunda uyarmıştı.

ASUS Zenbook Flip S 13 incelemesiASUS'un yeni nesil dizüstü bilgisayarı Zenbook Flip S 13 (UX371), özellikle de iş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlar için biçilmiş kaftan. Oldukça ince ve hafif olan cihaz, buna karşın üstün bir performans sunuyor. Ürünü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle