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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.03.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Musk'tan bomba iddia: Önce tweet attı, sonra sildi!

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Musk'tan bomba iddia: Önce tweet attı, sonra sildi!

Elın Musk Twitter'dan hayli konuşulacak bir iddia ortaya attı. Musk kısa sürede bu paylaşımını silse de kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Son dönemde attığı tweet'ler ile gündemden düşmeyen Elon Musk, bu sefer oldukça hızlı bir şekilde geri adım attı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su olan Musk, şirketinin dünyanın en değerli şirketi olacağını iddia etti.

Bu iddiasını kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile milyonlarca kullanıcısı ile paylaşan Musk'a onlarca soru geldi.

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İddiasının ne zaman gerçekleşeceği yönünde gelen sorulara Musk, "Muhtemelen birkaç ay" yanıtını verdi.

Amazon'un patronu Jeff Bezos'un ardından gezegenimizin en zengin ikinci insanı olan Musk bu paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Musk'ın bu tweet'leri silmesi bir hayli isabetli. Zira Tesla son dönemde ciddi büyüme rakamlarına sahip olsa da liderlik koltuğundan bir hayli uzak.

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1 tilyon doların üzerinde bulunan 6 şirketi de geçmesi gereken Tesla'nın değeri şu an için 600 milyar dolar bandında.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirve 2.45 trilyon dolar ile Saudi Aramco'da, Saudi Aramco'yu ise 2.21 trilyon dolar değer ile ABD merkezli Apple izliyor.

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